【德甲】球員情不自禁破例　柏華特攬隊友　哈化柏林兩將深情一吻

德甲回歸，榜首的拜仁慕尼黑在復賽首仗作客柏林聯，結果以兩球輕取對手，保持榜首的領先優勢。 復賽的首輪賽事至今尚算順利，在場上的球員﹑領隊及工作人員大部份謹守規矩，但在周末的賽事中亦有出現「害群之馬」。

重開球季前以4分領先優勢高踞榜首的拜仁慕尼黑，復賽後首輪作客柏林聯，次席的多蒙特在「魯爾區打吡」輕鬆4球大勝史浩克04，希望收窄與拜仁的差距。

停擺兩月疫情下復賽 多蒙特挫史浩克 球員需守多項新規矩

拜仁戰至上半場末段終於打破僵局，哥列斯卡在禁區內被踢跌博得12碼，利雲度夫斯基主射中鵠，亦是他今季第40個入球，連續5個球季入球數字突破40。拜仁慕尼黑在易邊後繼續施壓，在下半場末段取得保險球，班捷文柏華特（Benjamin Pavard）接應角球頭槌建功，結果拜仁兩球輕取柏林聯，繼續在榜首領先。

利雲度夫斯基今季入球數字突破40，助拜仁復賽旗開得勝。（路透社）

德甲賽會早前表明，球員在入球慶祝時不能有親密的接觸，多蒙特的夏蘭特在周六已完美示範如何在社交距離下慶祝。拜仁慕尼黑兩名入球功臣的慶祝動作大有不同。射入12碼後的利雲度夫斯基克制地與隊友互碰手肘，但攻入奠勝一球的柏華特，卻在入球後情不自禁與阿拉巴擁抱。

夏蘭特「社交距離式」慶祝放笑彈 25秒賽後訪問惹熱議

多蒙特的「社交距離式」慶祝：

柏華特已不是今個比賽周末首名球員破例，哈化柏林在周六的聯賽作客3球淨勝賀芬咸，陣中的比利時球員保耶達（Dedryck Boyata）親吻隊友馬高古積（Marko Grujic）外，入球功臣伊比斯域（Vedad Ibisevic）從後「熊抱」馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha），疑似再度犯禁。

保耶達與古積的「禁忌之吻」後，該名比利時國腳立即解畫，否認他親吻古積，「這不是一個吻，亦不是慶祝，我只是與他分享死球時的戰術。我就這個動作向大家道歉，我們日後將更加小心。」

德甲復賽做足安全措施：