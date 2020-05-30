【西貢行山路線】新手不宜！探白腊木棉洞萬柱海岸　勿爬六角柱石

首先在西貢碼頭乘坐的士前往白腊起步，下車整理好裝備後，先落一段石級，經過小石橋，右邊有多間小屋，估不到那麽偏遠地方都有人居住。而左邊有一幅大草原，可惜被鐵絲網隔住。

十字水泥地點（小牛牛授權使用）

路線：白腊 > 木棉洞 > 萬柱海岸 > 撿豬灣 > 東壩 路程：約7.6公里 需時：約5小時

到達白腊灣，有租借獨木舟服務。在沙灘拍照後轉入小山徑，穿越叢林不久，到達開揚位置，可觀賞美麗的大海景，令人心曠神怡。沿山徑行很快便到達海岸，有一道岩壁，全部都是由六角柱組成，十分壯觀。

走到懸崖邊探頭一望，原來下面是一個海蝕洞，朋友已急不及待拿出航拍機來高空探究一番！原來下面就是木棉洞，我們繼續往海岸邊緩緩下降，腳下的碎石都是較脆弱的岩石，經過多年風化,飽歴風傷，所以大家都小心翼翼地向下爬，靠右邊就是木棉洞。

可惜今天沒有游泳裝備，不然就立即跳進碧綠的海水中涼快一番！木棉洞洞口大約有60多呎高、30多呎闊是一個較大的海蝕洞，每當有大浪湧至，都可以聽見隆隆巨響，别具特色。

按圖看沿途風景▼

+ 6 + 5 + 4

繼續沿山徑走，都是沿着山邊而建，前方穿過一道小叢林，再下降至白腊仔海灘，這裏有多塊圓形的小石春，每粒都面積都像小西瓜一樣大，感覺就好像跳進一個巨型魚缸内。

拍照後，往左手邊山邊離開石灘，經過一度較為傾斜的山坡，再接上山徑，走了一段較長的山徑之後，就到達一個外貌似火星表面，又似石礦場的地方，在這裏發現小元陽石和一張空凳，之前在網絡上都見過有山友在這裏拍照。

繼續往前走，上升一段之後，穿過一條乾坑，就到達另一個景點「萬柱海岸」，在這裏可以俯瞰整個海灣，見到很多條六角形岩柱，縱横交錯、氣勢磅礡相當震撼。朋友都忍不住手，不厭其煩再拿出航拍機拍攝！

按圖看沿途風景▼

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稍作休息後繼續沿山徑走，經過撿豬灣，轉上景點之一「十字水泥地點」。相信這裏對山友都不會陌生，凡經過此山徑都會打卡拍照，站立在十字水泥上，仲可以俯瞰破邊洲全貌，十分壯觀。

沿山徑折返，經過撿豬灣山徑入口，但朋友體力都消耗得八八九九了，建議立即住東壩完成旅程！但是面對那麽美麗的海灣，怎可能錯過呢？於是帶着疲倦的身驅，都要走走看看。

開始下降山徑，在旁邊有一條麻繩可作借力攙扶，山徑大都是泥徑比較濕滑，必須小心，很快就落到撿豬灣石灘，在石灘上可以看到有幾塊巨型六角形岩柱，長長外型十分像一副棺材，的確有趣。從旁邊可以近距離接觸六角岩柱，大自然鬼斧神工，真是十分壯觀、美麗。

拍照後立即折返沿山徑走到東壩，正打算致電電召的士，誰知已經十多架綠／紅的士正在等候，可以想像一下，在疫情之下，都要嘆息一句：「生意難做呢！」最後看見一頭小牛牛磨脛，十分可愛，坐上的士都發現有不少牛隻乘涼、吃草，生活優哉游哉，希望大家都愛惜這個大自然和動物呢！

按圖看沿途風景▼

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山徑路况：山徑~25%、叢林徑~20%、泥徑~20%、碎石路~30%、郊遊徑~5% 攀爬：5% 曝曬：100% 廁所：1個 補給：沒有

注意事項： ~ 路途崎嶇，新手不宜 ~ 切勿攀爬六角柱石，經過多年風化，岩石表面容易被損毁 ~ 帶備手套，穿著長褲 ~ 沿途没有㭪給，帶備充足糧水 ~ 愛護郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走

帶什麼食物去行山？消委會最近比較12款運動能量棒：

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建議放入背囊的行山裝備：

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【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】