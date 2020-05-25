【英超】雲格寧做真小人　坦承利物浦被破不敗身感開懷

利物浦在本季英超氣勢如虹，猶記得剛過半季，外界焦點已非能否奪冠軍，而是保持全季不敗，與2003-04年球季阿仙奴看齊。3月作客屈福特負0：3，讓一切期待隨風。 帶領「兵工廠」創造歷史的雲格看在眼內，當然「跳起yeah」。他近日受訪被問及當時感受，直言「舒服晒」！

睇人＿＿最開心，雲格也不例外。看見上季創下歷史最高分亞軍紀錄的利物浦，今季勇不可當。「紅軍」開季保持不敗更只打和曼聯，似乎其餘19支球隊無力阻擋，意外卻不期而遇。

雲格在阿仙奴最後一季屢受批評，但說到尾，他建立近代最強的一支「兵工廠」。（Getty Images）

3月1日，利物浦作客排尾二的屈福特，疲態盡現。上半場兩無紀錄，下半場卻連失三球，今季不敗紀錄就此告終。雲格直言為此感欣喜：「對，舒服晒！我們常常想成為唯一達到紀錄的人。」他形容利物浦那陣子氣勢一時無兩，確有機會保持不敗到尾，結果笑得出的人不止雲格，還有阿仙奴球迷。雲格說：「這證明了全季不敗是如何困難。那一天我收到很多阿仙奴球迷的訊息。」

利物浦遇強愈強，未料敗走屈福特。（資料圖片／路透社）

雲格現任國際足協全球發展總監，但任教阿仙奴22年留下不少輝煌時刻。離隊已兩年，雲格說如今只會是阿仙奴球迷，從電視機支持舊東家。「我常常提醒自己，完全離開阿仙奴，這已決定了。我帶隊1235場，有起有伏，但重要是捍衛球會價值，亦做到了。」

阿仙奴保持不敗奪冠，至今未有球隊可以重演。（Getty Images）

阿仙奴在2003-04年球季，在柏金、亨利、皮里斯、韋拉等球員領軍下，以26勝12和不敗戰績，奪得英超錦標，最終造出跨季聯賽49仗不敗。

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