英超｜費格遜全盛時期鬧人有幾癲？　曼聯名將：一切由他嘭門開始

曼聯於1995年1月25日作客水晶宮，簡東拿（Eric Cantona）被逐後一招「功夫腳」踢侮辱他的主隊球迷，震驚全球。 這是一般球迷對這場比賽的印象。 不過，「紅魔」一代中場沙柏（Lee Sharpe）更有印象的，是主帥費格遜（Alex Ferguson）賽後的反應。

曼聯當年以1：1賽和水晶宮，痛失兩分，但整件事的焦點都落在簡東拿身上。這名法國前鋒最後被罰停賽9個月，更留下了世紀金句回應傳媒的追問：「海鷗之所以會跟隨漁船，是因為他們以為船員會將沙甸魚拋落海。」（When seagulls follow the trawler it is because they think sardines will be thrown into the sea.）

不過，令沙柏更印象深刻的，並非簡東拿踢人，而是費格遜於比賽後的反應。沙柏回憶整個事件時說：「當費格遜來到更衣室室時，我們都知道他怒不可遏。」

簡東拿一腳「功夫腳」震驚球壇。（網上圖片）

曼聯1999年三冠王功臣：

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沙柏指費格遜入房後第一件事大力關門，門差點就整個倒下，脫下外套、捲起衫袖，似想打人多過訓斥球隊。果然，杯、碟連同飲料食物於更衣室內橫飛，沙柏指他被杯中的熱茶燙傷，「蛋治都飛到我們頸裏」，眾人心想費Sir一定是因為簡東拿被逐而怒髮衝冠。

不過，費格遜開口喝罵的並非「簡大帝」：「巴里斯達你個XX，頭槌你又頂不到，攔截又做不好。恩斯，你都他X的去了哪裏？沙柏，我阿婆都比你跑得更X快，你們全都是『北京電視機！』」

球場中「北京電視機」並非杜奧巴（Didier Drogba）專利，只不過是由他發揚光大而已。

費格遜脾氣收放自如，鬧人鬧得火紅火綠之際，又可以突然溫柔告誡陣中大牌球星。（Getty Images）

沙柏對當年對水晶宮一戰後發生的事仍是歷歷在目。（Getty Images）

宇宙大爆炸式鬧人的意外結果

費格遜仍未講完：「明天早上9點，我要你們練波跑到你班XX的睪丸都丟下來，這真是他X的令人震驚......」說到這時，「最期待的畫面終於出現了」！

費Sir這時卻出乎意料的轉過去跟簡東拿輕說：「簡東拿，你不可以在球場內做這樣的事呀。」沒錯，這個時候如果再刺激心情不好的簡東拿，費格遜亦有可能會中招，更可能會演變成將帥不和，法國射手是曼聯核心之一，這時候一定要適當處理事件，可見費格遜脾氣完全是「收放自如」，火爆一面只是要讓球員更上心。

費格遜在「功夫腳」事件一直都維護簡東拿。（Getty Images）

簡東拿停賽，曼聯於1994至95年球季以1分之差，將英超冠軍拱手讓給布力般流浪。

這亦不是唯一一次費格遜掟雜物發洩，2002至03年在足總盃不敵勁敵阿仙奴，費Sir在更衣室內踢或掟（從未有人能證實他是用腳還是用手）釘鞋，結果踢中當時如日中天的巨星碧咸（David Beckham），今次結果卻完全不一樣，但那又是另一個故事了。

你懷念的偉大鋼門 ：

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