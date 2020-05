英超｜費格遜全盛時期鬧人有幾癲？　曼聯名將：一切由他嘭門開始

曼聯於1995年1月25日作客水晶宮,簡東拿(Eric Cantona)被逐後一招「功夫腳」踢侮辱他的主隊球迷,震驚全球。 這是一般球迷對這場比賽的印象。 不過,「紅魔」一代中場沙柏(Lee Sharpe)更有印象的,是主帥費格遜(Alex Ferguson)賽後的反應。

曼聯當年以1:1賽和水晶宮,痛失兩分,但整件事的焦點都落在簡東拿身上。這名法國前鋒最後被罰停賽9個月,更留下了世紀金句回應傳媒的追問:「海鷗之所以會跟隨漁船,是因為他們以為船員會將沙甸魚拋落海。」(When seagulls follow the trawler it is because they think sardines will be thrown into the sea.)

不過,令沙柏更印象深刻的,並非簡東拿踢人,而是費格遜於比賽後的反應。沙柏回憶整個事件時說:「當費格遜來到更衣室室時,我們都知道他怒不可遏。」

簡東拿一腳「功夫腳」震驚球壇。(網上圖片)

沙柏指費格遜入房後第一件事大力關門,門差點就整個倒下,脫下外套、捲起衫袖,似想打人多過訓斥球隊。果然,杯、碟連同飲料食物於更衣室內橫飛,沙柏指他被杯中的熱茶燙傷,「蛋治都飛到我們頸裏」,眾人心想費Sir一定是因為簡東拿被逐而怒髮衝冠。

不過,費格遜開口喝罵的並非「簡大帝」:「巴里斯達你個XX,頭槌你又頂不到,攔截又做不好。恩斯,你都他X的去了哪裏?沙柏,我阿婆都比你跑得更X快,你們全都是『北京電視機!』」

球場中「北京電視機」並非杜奧巴(Didier Drogba)專利,只不過是由他發揚光大而已。

費格遜脾氣收放自如,鬧人鬧得火紅火綠之際,又可以突然溫柔告誡陣中大牌球星。(Getty Images)

沙柏對當年對水晶宮一戰後發生的事仍是歷歷在目。(Getty Images)

宇宙大爆炸式鬧人的意外結果

費格遜仍未講完:「明天早上9點,我要你們練波跑到你班XX的睪丸都丟下來,這真是他X的令人震驚......」說到這時,「最期待的畫面終於出現了」!

費Sir這時卻出乎意料的轉過去跟簡東拿輕說:「簡東拿,你不可以在球場內做這樣的事呀。」沒錯,這個時候如果再刺激心情不好的簡東拿,費格遜亦有可能會中招,更可能會演變成將帥不和,法國射手是曼聯核心之一,這時候一定要適當處理事件,可見費格遜脾氣完全是「收放自如」,火爆一面只是要讓球員更上心。

費格遜在「功夫腳」事件一直都維護簡東拿。(Getty Images)

簡東拿停賽,曼聯於1994至95年球季以1分之差,將英超冠軍拱手讓給布力般流浪。

這亦不是唯一一次費格遜掟雜物發洩,2002至03年在足總盃不敵勁敵阿仙奴,費Sir在更衣室內踢或掟(從未有人能證實他是用腳還是用手)釘鞋,結果踢中當時如日中天的巨星碧咸(David Beckham),今次結果卻完全不一樣,但那又是另一個故事了。

