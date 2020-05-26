【意甲】拿玻里嚴選阿根廷名宿最佳陣容　亮點在無入選的他

意甲球隊拿玻里在1980年代收購了阿根廷球王馬勒當拿，締造創會以來最輝煌時代。球會與球迷，對阿根廷多了一份感情。 昨日（5月25日）是阿根廷五月革命紀念日，拿玻里藉此紀念一下，選出歷來球會的最佳阿根廷11人。馬勒當拿固然入選，但一位披上淺藍球衣創紀錄的叛徒，大熱落選。

阿根廷為紀念1810年5月25日正式宣布脫離西班牙獨立，把當天定為假期。拿玻里與阿根廷的緣份則是1984年夏天以破世界紀錄轉會費，從巴塞隆拿羅致馬勒當拿，換來數年後球隊首次登頂，合共贏得兩次意甲冠軍及一次歐協盃。

這張key圖，球衣款式比球員陣還要精彩。（拿玻里twitter）

球會Twitter昨在五月革命紀念日發帖，挑選了最佳阿根廷11人，以當年比賽球衣相片砌成大合照。這個最佳陣容，無疑是足球字典大測試，甚至是拿玻里球迷考試。事關這11人，馬勒當拿少不了，但有人只效力了一季。

馬勒當拿在1984-91年為拿玻里上陣259場，入115球，10號球衣最終被封印。（Getty Images）

點擊觀看馬勒當拿之外，最佳陣容你懂幾多個：

+ 6 + 5 + 4

這十一人是否合理，自有公論。不過，曾經在拿玻里成為意甲神射手的希古恩，無緣入選或是「合情合理」。

縱然球技不錯，記錄亦不錯，但希古恩近年到哪裏，總是沒人愛。（Getty Images）

論數據，他效力三季上陣147場，射入92球。其中2015-16年球季射入36球，追平意甲一季入球最多紀錄，若非當季曾因推球證被罰停賽3場，更有機會破紀錄。不過，這位射手破紀錄後一個月，以破當時意大利轉會費紀錄9000萬歐元，轉投祖雲達斯，即與球會由愛變恨。

那不勒斯的唯一，無可代替。（Getty Images）

馬勒當拿在1990年世界盃準決賽領軍阿根廷，正是在拿玻里主場聖保羅球場挑戰東道主意大利。馬勒當拿該仗賽前提出意大利南部人長受北部歧視，號召球迷支持阿根廷，結果奏起阿根廷國歌時，球迷未如較早賽事般報以噓聲，而阿根廷更晉級決賽。多年來，馬勒當拿在那不勒斯的地位超凡入聖。

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