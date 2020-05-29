【J League】日職聯7月4日閉門重開　爭取一星期後研究觀眾入場

日本逐漸解除緊急狀態令，體育賽事陸續宣布重開有期。棒球之後，足球亦將重燃戰火。 日職聯（J League）賽會宣布，各級聯賽將於6月底至7月初重開。重開初期，J1至J3球隊會分成東、西組編排賽程，以求免卻球隊長途跋涉作客比賽，減低病毒傳播風險。

J League自2月底因新冠肺炎疫症在日本爆發，宣布暫停賽事，此後J League聯同日本職棒不斷開會，商討對策。來到第8次會議，終於重開有期。J League主席村井滿確認，日職聯將於7月4日重開，日乙及日丙則早一周，於6月27日重開。

日本的肺炎疫情稍見紓緩，足球準備重回大地。圖為橫濱水手上季奪冠。（美聯社）

賽事重開初期將閉門舉行，何時「開門」還看事態發展。村井表示，重開首個星期相當關鍵，若無發生重大問題，便會著手準備重新開放，甚至有機會在7月10日起招待觀眾。他又引述專家之言，賽會希望每兩周為所有球員檢測病毒，並負擔所有費用，「賽事時球員要跑動十數公里，彼此又有身體接觸，專家認為所有人都要檢測」。

日職球會本月已相約拍跳，準備隨時重燃戰火。（美聯社）

按早前會議結果，本季賽事已取消升降班制度，賽程亦要大幅調整，且要考慮疫情尚未完全受控。賽會暫定把三級聯賽的球隊分成東、西組，免除球隊要長途作客，減低病毒散播風險。

此外，賽事一旦重新「開門」，預料會限制球迷帶道具入場打氣。色彩繽紛的大旗和橫額，或許要絕跡一段日子。但能夠「有波踢有波睇」，可算好消息。神戶勝利船中場恩尼斯達坦言喜聞聯賽重開，「如此特殊環境仍可以比賽，令人振奮。希望盡快可以在球場跟大家見面」。

可以預見重開後一段日子，色彩繽紛的旗幟不會復見。（美聯社）

而日本職棒聯盟早前宣布，6月19日將定為本球季常規賽開幕日。

日本的生活漸漸回復正常（點圖放大）

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