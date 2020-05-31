【拳擊】53歲拳王泰臣出拳快如20歲　自爆減磅心得：要活得像奴隸

53歲的一代拳王泰臣（Mike Tyson），早年曾變成300多磅的胖子，近日卻勁減130磅，獲教練Rafael Cordeiro盛讚「出拳和動作彷如20出頭」的他以極佳狀態宣告回歸，更有望在短期內落實復出戰。 泰臣稱，自己將在6到8周內達到「夢寐以求」的狀態。到底年過半百的他如何回復體態？

泰臣的「爆肌照」一出，教許多人瞠目結舌，照片大多會配上一句說明：「53歲的他也做得到，不要再給自己藉口了！」事實上，泰臣的減磅操肌法則雖不複雜，但要執行亦絕不簡單。

以前的泰臣Vs現在的泰臣：

他在宣布回歸之前，曾接受美國著名歌手LL Cool J訪問，期間透露自己如何甩掉超過60公斤：「首先當然要做帶氧運動，我會確保自己每天都做兩小時帶氧訓練，提高耐力去應付訓練。同時，也要確保自己吃得正確」。何謂吃得「正確」？他打比一個比喻：「對我來說，就是吃得像奴隸。要將自己討厭的事做得毫不費力。在你不想起床時起床。要變成自己生命的奴隸」。

泰臣指，許多人認為做「生命的奴隸」就是放任自己濫藥、縱情享樂，「事實上，那是指盡力成為一個最好的人，當你在最好的狀態，你就彷彿不存在、也沒有人會談論你」。

泰臣早前公開自己的訓練片段：

在泰臣重拾狀態背後，除了運動和飲食，更有一大秘密，他說：「繼續努力6個星期，我就會達到自己夢寐以求的狀態，我正在這個過程當中……而且你知道我還做了什麼嗎？我做了幹細胞研究」。

這句話引起訪問他的LL Cool J的興趣，追問那是否抽取了白血球細胞後再放回體內的技術，泰臣續道：「是的，他們（醫療人員）抽出來的血是白色的，但再注入時已經變成接近透明的液體，我幾乎可以看透那血液，然後他們將那打入我的身體，自那之後，我變得怪怪的，現在我需要取得平衡」。

C朗拿度與女友佐真娜同樣擁有上佳體態：

+ 11 + 10 + 9

英國《每日星報》指出，頂級體壇明星包括葡萄牙球星C朗拿度及西班牙網球天王拿度，都有使用幹細胞治療去保持巔峰體態，報道指這種療程價值不菲，由5000歐元至25000歐元不等，可以提升血流量以減少疼痛及炎症。