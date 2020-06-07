【大嶼山行山路線】法門古道接地塘仔郊遊徑　行長屻山賞嶼南海灣

難得今日放假，終於可以上山減減壓，可惜臨出發前看看天氣報告，下午將有狅風大驟雨，唯有選擇郊遊徑安全放空吧！ （行山日期：2019年7月30日）

大嶼山南沿岸美麗風景（小牛牛授權使用）

路線：石門甲 > 法門古道 > 地塘仔郊遊徑 > 伯公坳 > 鳳凰徑 > 長屻山 > 南大嶼郊遊徑 > 伯公坳 路程：約10公里 需時：約3小時

今次計劃一起跨越三條郊遊徑，首先在東涌站乘坐大嶼山巴士34號，到達總站石門甲。落車後整理裝備起步，沿石門甲道直上，經過羅漢寺很快便進入法門古道，緩緩直上，到達分叉路口，靠左轉入地塘仔郊遊徑，沿途綠草如茵，途中經過漕溪，天時暑熱難得遇上清泉，走進石澗中擦擦面，打打卡。

之後繼續沿山徑上，此段傾斜度雖然不太大，但是畢竟已經走到上400米高度，的確有點吃力喔！攀過一段石級之後，到達開掦位置，可以俯瞰整個東涌馬灣涌沿岸，右手面也可以清楚看見整個大東山脈，風景壯麗。

按圖看沿途風景▼

+ 3 + 2

山徑漫長，開始緩緩落山，到達舊東涌道，走了一段上斜坡馬路之後，就到達伯公坳再轉上鳳凰徑，先走一段大石級路，一口氣上到500米高度，沿途有幾個開掦位置，可飽覽水口灣，塘福沿岸美麗風景。小休過後又到達分叉路口，靠左轉入山脊，走了一小段，向右邊可看見鳯凰山，連綿起伏的山脊，多個山峰十分壯觀。

再走到另一個分叉路口，靠左轉入南大嶼郊遊徑，由於數天前驟雨頻密，引致部分山路有些濕滑，不時要避開蜘蛛網陣，走到末段，路途有多塊巨石，形成一道天然石徑，此起彼落十分獨特，打卡後卒之返回伯公坳。到達巴士站待車時，突然狂風暴雨，才記起天文台預告，天公造美，安全又開心地完成今次旅程。

按圖看沿途風景▼

+ 6 + 5 + 4

路線資料：

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+ 8 + 7 + 6

建議放入背囊的行山裝備：

+ 14 + 13 + 12

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】