【英超】曼聯傑斯律己嚴人　曾推撞C朗　望葡國球星理解專業二字

傑斯於英超勁旅曼聯渡過24年，職業生涯一向都十分專業，不單止規律自己，對隊友們都十分嚴格。 這名威爾斯一代中場近日於網台節目，回應推撞曾效曼聯的葡萄牙球星C朗拿度的傳聞，一切都只因為一罐可樂。

曼聯現任領隊蘇斯克查曾於2016年爆料，指傑斯有次因事對C朗十分不滿，更激動得將後者「推埋牆」。蘇斯克斯在訪問中透露：「有次C朗在早餐時間，手拿一罐可樂入餐廳，傑斯看到後火爆得將他推到牆上。」

傑斯與C朗亦有過爭執，想不到竟是一罐汽水引起。（Getty Images）

那些年曾經係型仔一名嘅傑斯：

+ 8 + 7 + 6

那麼，傑斯說了什麼？

「不要給我再看到你這樣做！」

早餐時間飲汽水，於傑斯眼中是種十分過分的行為，對運動員來說身體就是本錢，不愛惜自己的身體，不是稱職的足球員所為。

傑斯律己嚴人，就算C朗亦是同樣態度對待。（Getty Images）

C朗拿度如何訓練：

+ 16 + 15 + 14

傳聞是否真實？傑斯近日接受曼聯官方網台訪問時說：「可能吧，我不記得有沒有將他推到牆上了。我應該跟他說了『曼聯球員不會這樣做（早餐飲汽水）』，但那傢伙之後大演帽子戲法，並當場反駁我：『我想喝什麼就喝什麼！』」

這場爭執最後激發C朗鬥心，要在場上證明自己狀態不會因為一罐汽水下滑。

C朗現時35歲，但仍然十分Fit，並且十分注意自己飲食，注意到要其他隊友如艾拉都怕了到他家中作客，因為飲的只有水，吃的只是沙律及白烚雞肉，或許多多少少都因為這件事。

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C朗今年已經35歲，但飲食操練十分有規律，或許要多謝傑斯。（Getty Images）

今年46歲的傑斯1990年升上「紅魔」一隊，渡過24年成功且漫長的職業生涯，奪得13次英超冠軍，到了生涯後期雖然速度大不如前，在場上與年青球員比拼卻一點都不會比下去。

要怎樣才可以做到「球壇長青樹」？傑斯為「紅魔」上陣963場，為這支英超豪門最多上陣次數的紀錄保持者。要長期都留在球壇其中一個最頂級的聯賽，現時為威爾斯國家隊領隊的他直言一定要有所犧牲。

傑斯生涯長達24年，對自己飲食亦有一套見解。（Getty Images）

精神上懲罰自己

「我十分喜歡食朱古力及在多士上塗上大量牛油，」傑斯自爆：「但每次我踢得不好，或者感到狀態不佳時，一定會暫停一下。」傑斯又指自己踢得好時會繼續塗上大量牛油，這名「牛油控」又指飲食限制不止於肉體上，精神上都有作用，「這是一種對自己的懲罰」。

傑斯又透露食朱古力都有限制，只有入波才會在櫥櫃拿出朱古力吃幾片。

正是這樣嚴謹對待自己的工作，想辦法令自己在場上有更佳表現，傑斯的職業生涯才可以長達24年。

曼聯1999年三冠王功臣：

+ 18 + 17 + 16

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