【足球轉會】愛斯賓奴陷降班危機　傳狼隊出手打救武磊

效力西甲球隊愛斯賓奴的武磊，是現時絕無僅有能立足歐洲頂級聯賽效力的中國球員。 這支西班牙球隊深陷降班危機，中國及西班牙傳媒分別傳出同樣由中資擁有的狼隊，有意將「武球王」帶到英超。

現年28歲的武磊，在去年初成為首名登陸西甲的中國球員，他加盟愛斯賓奴後隨即「有貨交」，更協助球隊再戰歐洲賽。

不過需要兼顧歐戰的愛斯賓奴今季表現欠佳，現時深陷降班漩渦當中，27輪比賽過後以20分在聯賽榜敬陪末席，與安全護級區域距離6分。

武磊效力的愛斯賓奴暫時在西甲敬陪末席，未知來季能否留在西甲。（資料圖片／Getty Images）

愛斯賓奴未知能否保住來季西甲席位，有中國足球記者及西班牙傳媒不約而同報道，跟愛斯賓奴一樣同屬中資擁有的狼隊，或「出手」打救武磊，將他帶往英超。

武磊與愛斯賓奴的合約至今年底屆滿，加上數度易帥後，武磊在球隊的重要性有所動搖，轉會消息看似合情合理，但西班牙《馬卡報》指「武球王」離隊意欲不大，並希望協助球隊力保西甲資格。

武磊再度傳出加盟狼隊，但狼隊大股東復星集團立即開腔否認。（資料圖片／Getty Images）

武磊西班牙之旅（按圖進入）

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有中國足球微博版主披露，確認狼隊方面曾經與武磊接洽，指狼隊只要支付600至800萬歐元的轉會費，便可完成交易。該名版主更指，狼隊在早前與愛斯賓奴的歐霸32強淘汰賽中，雙方已有接觸。

當武磊轉會狼隊的傳聞流出後，有中國足球記者向狼隊大股東復星集團查詢，他們斬釘截鐵地否認此事，更指消息是子虛烏有，「對於武磊加盟的傳聞，對我們（狼隊）已不是新鮮事，基本上只是舊聞一則，但我們知道武磊對中國市場的影響力，所以理解為何多次傳出這個傳聞。」

曾外流歐洲的著名中國球員：