【德甲免費睇】拜仁爭創8連霸紀錄有隱憂　多蒙特許勝不許敗

不知不覺，德甲重開後已完成五輪，冠軍路進入決勝階段。位於次席的多蒙特將作客護級分子杜塞爾多夫，許勝不許敗，否則爭冠的微弱希望不保。 榜首拜仁慕尼黑則會密切留意賽果，若多蒙特全失三分，只要稍後時間擊敗慕遜加柏，即可主場完成8連冠創舉，惟爭取今輪捧盃有隱憂。（無線85台／NOW670台／有線611、651台今晚深夜0:30直播）

拜仁現以70分領先多蒙特7分，且有莫大得失球優勢。賽事餘下四輪，奪冠機會相當高。他們今戰主場面對慕遜加柏，卻不無隱憂，助因「神射手」與「助攻王」雙雙停賽。今季已射入30球的羅拔利雲度夫斯基，及上仗以20次助攻打破奇雲迪布尼單季紀錄的湯馬士梅拿，全部累積5面黃牌而停賽。

梅拿助攻，利雲入球，「黃金拍檔」今回齊齊停賽。（Getty Images）

自從拜仁換上菲力克（Hans Flick）執教，表現大有改進，近期在德甲已保持9連勝。今夜沒有老大哥在陣，幸有一眾小將今季表現得心應手，艾方素戴維斯及基拿比等表現出色。而荷蘭小將約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）今季取得3球，甚至有機會後備上位，擔任箭頭，實行跟同樣充滿新秀的慕遜加柏「快鬥快」。

約舒克舒克斯體格魁悟，步大力雄，今仗有望擔正。（Getty Images）

基拿比今季德甲已有12球。（Getty Images）

慕遜加柏並非坐以待斃，他們近季在德甲跟拜仁互有勝負，本季首循環險勝2：1，去季作客更大勝3：0。不過，他們的表現不穩定，上場作客中游的弗賴堡，僅敗0：1。

慕遜加柏前鋒馬古斯杜林（右）（Getty Images）

至於多蒙特在賽季重開後5仗，除了不敵拜仁，其餘4場全勝。挪威新星艾寧夏蘭特連續兩場缺陣，但查頓辛祖前仗大演帽子戲法。而今季穩佔右翼衛的摩洛哥小將阿舒拉夫（Achraf Hakimi）傳聞來季續以借將身分留效。

辛祖場內入球多，場外新聞亦多，近來因為剪髮違反防疫措施，被德國聯賽會罰款。（Getty Images）

多蒙特眾將展示反種族歧視訊息：

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