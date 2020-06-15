【足球熱話】澳洲熱刺迷忍夠孤獨睇波　豪裝車房變主題Party Room

在家中睇波不用於酒吧跟人逼在一起，當然更加舒服，但有時只得自己一個在家中觀看球賽，未免太過孤獨，睡着也不足為奇。 為了吸引朋友一起在舒適的環境睇波，澳洲熱刺迷David McKinder用了10年時間，豪裝車房成為一個豪華Party Room。

來自澳洲悉尼的McKinder用了10年時間，將自己的車房變成豪華睇波房，內裏設有印有熱刺Logo的後備席「桶Seat」、酒吧、熱刺主題Poker Table、14部電視及一個超大螢幕。

David McKinder花了10年時間打造自己的睇波天地。（網上圖片）

46歲的McKinder指自己用了近35000澳元，將自家車房改裝成為自己的「足球聖地」。為什麼會有創造屬於自己的Party Room？McKinder回應說：「我已厭倦自己一個在家睇波了。住在地球這一邊，有時比賽上演時間已經夜深，我一直都夢想可以在同一時間看自己喜歡的體育比賽，一邊跟朋友玩啤牌。」

英超即將重開，McKinder急不及待與朋友一起共渡歡樂時光。（Getty Images）

正好10年前McKinder一家正在尋找新家，找到了現時的住宅，因為家中只有一台車，決定將可以容納4輛車的車房大裝修，成為了夢寐以求的「Man cave」。

這名熱刺球迷透露自己的朋友十分喜歡這個「私竇」，不時都會到其家中作客，一起睇波玩啤牌，十分期待英超回歸。McKinder指過去3個月因為全球體壇陷入停擺，自己得到了補眠的時間，但他更想念足球，及與朋友一起Hang out的時光。

【澳洲熱刺狂迷】McKinder的Man cave有14部電視及一個超大螢幕。（網上圖片）

Man Cave進化未完待續

10年過後，Man cave已成，McKinder卻沒想過停下來，他指未來將會加更多與熱刺相關的3D藝術品在「私竇」中，又會為座位加設轉盤，讓使用者可以轉凳對正有9部電視的那一面牆，更會加設啤酒機。

McKinder的「私竇」將會繼續「進化」。

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