【英超】英極端KOL嘲諷拉舒福特善舉　曼城恥與為伍完美還擊

曼聯球星拉舒福特早前去信請願，希望英國政府暑假期間繼續派發食物券給低收入家庭，讓兒童可以三餐溫飽，英政府近日「跪低」，同意於暑假繼續發食物券。 英政府的最終決定有人支持，有人反對，一名英國極右女政治評論員於網上改圖譏諷拉舒福特，就連曼聯同城死敵曼城亦看不過眼仗義執言。

英國政府於3月新冠肺炎疫情爆發時，開始派發食物券予子女需倚賴學校免費午餐的低收入家庭。不過由於疫情放緩，英政府早前宣布將會於暑假時暫停發食物券，近130名學童將受影響。

拉舒福特隨即親筆去信請願，雖然英國首相約翰遜及教育大臣都不同意收回成命，但最後改變初衷，決定於暑假期間繼續派食物券。

拉舒福特曾為英國低收入家庭籌得超過2000萬英鎊。（Getty Images）

網民大讚拉舒福特，連曼城、利物浦都嘉許：

極具爭議性的英國極右傳媒人Katie Hopkins，於Twitter發文反對，向拉舒福特說：

「親愛的拉舒福特， 你認為女性在決定生小孩之前，需要考慮如何去養他們嗎？我不想出錢養活別人的孩子，你想這樣做的話當然無任歡迎。 多謝， Katie Hopkins」

Katie Hopkins反對拉舒福特的行動，並指自己不想出錢去養別人的小孩。（網上圖片）

此言一出，不少網民都上網抨擊Hopkins之言論，有人用拉舒福特2016年輕鬆扭過曼城前守將迪米捷利斯一圖，迪米捷利斯的頭改為Hopkins的頭，寓意Hopkins的言論不值一晒。

Katie Hopkins嘗試挽回面子，卻被曼城摑了一巴。（網上圖片）

Hopkins嘗試挽回面子，說了一句：「I look hot in blue. Just saying」並Hashtag 「feedthekids」及「MarcusRashford」，似乎是想叫拉舒福特自掏腰包養活英國的兒童。

拉舒福特還未作回應，曼城決定再摑一巴：「Not in our blue. Just saying!」曼城又hashtag「WellDoneMarcus」，對拉舒福特的行為加以讚許。由於曼城標註了拉舒福特，後者見到推文後亦回覆感謝曼城聲援：「A city united.」

Katie Hopkins爭議不少，2017年更因失言失去電台主持人工作。（Getty Images）

Katie Hopkins本人極具爭議，於不少議題上都有頗為偏激的見解。2017年曼徹斯特市恐襲案，Hopkins在未知發動襲擊的Salman Abedi背景及動機前，質疑政府為何會讓他言回英國，又指需要「最終解決方案」（Final solution）可解決恐襲問題。



Final Solution為二戰期間，納粹德國決定種族滅絕猶太人的計劃名稱，Hopkins很快就刪去推文，又指自己一時打錯，指自己並非要以種族滅絕去解決問題，但就從未就失言道歉，最終其言論令她失去了電台主持人的工作。

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