【英超】英極端KOL嘲諷拉舒福特善舉　曼城恥與為伍完美還擊

曼聯球星拉舒福特早前去信請願,希望英國政府暑假期間繼續派發食物券給低收入家庭,讓兒童可以三餐溫飽,英政府近日「跪低」,同意於暑假繼續發食物券。 英政府的最終決定有人支持,有人反對,一名英國極右女政治評論員於網上改圖譏諷拉舒福特,就連曼聯同城死敵曼城亦看不過眼仗義執言。

英國政府於3月新冠肺炎疫情爆發時,開始派發食物券予子女需倚賴學校免費午餐的低收入家庭。不過由於疫情放緩,英政府早前宣布將會於暑假時暫停發食物券,近130名學童將受影響。

拉舒福特隨即親筆去信請願,雖然英國首相約翰遜及教育大臣都不同意收回成命,但最後改變初衷,決定於暑假期間繼續派食物券。

拉舒福特曾為英國低收入家庭籌得超過2000萬英鎊。(Getty Images)

網民大讚拉舒福特,連曼城、利物浦都嘉許:

極具爭議性的英國極右傳媒人Katie Hopkins,於Twitter發文反對,向拉舒福特說:

「親愛的拉舒福特, 你認為女性在決定生小孩之前,需要考慮如何去養他們嗎?我不想出錢養活別人的孩子,你想這樣做的話當然無任歡迎。 多謝, Katie Hopkins」

Katie Hopkins反對拉舒福特的行動,並指自己不想出錢去養別人的小孩。(網上圖片)

此言一出,不少網民都上網抨擊Hopkins之言論,有人用拉舒福特2016年輕鬆扭過曼城前守將迪米捷利斯一圖,迪米捷利斯的頭改為Hopkins的頭,寓意Hopkins的言論不值一晒。

Katie Hopkins嘗試挽回面子,卻被曼城摑了一巴。(網上圖片)

Hopkins嘗試挽回面子,說了一句:「I look hot in blue. Just saying」並Hashtag 「feedthekids」及「MarcusRashford」,似乎是想叫拉舒福特自掏腰包養活英國的兒童。

拉舒福特還未作回應,曼城決定再摑一巴:「Not in our blue. Just saying!」曼城又hashtag「WellDoneMarcus」,對拉舒福特的行為加以讚許。由於曼城標註了拉舒福特,後者見到推文後亦回覆感謝曼城聲援:「A city united.」

Katie Hopkins爭議不少,2017年更因失言失去電台主持人工作。(Getty Images)

Katie Hopkins本人極具爭議,於不少議題上都有頗為偏激的見解。2017年曼徹斯特市恐襲案,Hopkins在未知發動襲擊的Salman Abedi背景及動機前,質疑政府為何會讓他言回英國,又指需要「最終解決方案」(Final solution)可解決恐襲問題。



Final Solution為二戰期間,納粹德國決定種族滅絕猶太人的計劃名稱,Hopkins很快就刪去推文,又指自己一時打錯,指自己並非要以種族滅絕去解決問題,但就從未就失言道歉,最終其言論令她失去了電台主持人的工作。

