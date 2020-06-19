【英超】紐卡素賣盤一拖再拖　國會促跟進世貿裁決調查沙特王室

英超球隊紐卡素的賣盤交易波折重重，繼人權問題後，潛在買家沙特主權基金（PIF）捲入「盜版」事件。 世界貿易組織（WTO）日前裁定沙特阿拉伯收費電視「beoutQ」在該國播放英超，違反版權法例，且事件獲得沙特政府支持。英國上議院有議員已去信政府，要求正式調查事件，阻止PIF收購紐卡素。

英超在中東地區的轉播權，近年由卡塔爾電視台beIN Sports投得。自卡塔爾與沙特爆發外交風波，beIN Sports不能轉售播映權予沙特的廣播機構，beoutQ便「偷信號」在沙特國內直播不同體育節目，例如英超。

得？唔得？紐卡素迷好心急。（Getty Images）

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紐卡素賣盤交易一波三折。（Getty Images）

世貿本周二（16日）裁定沙特政府有份協助beoutQ的盜版業務，侵害國際間的知識產權。國會上議院國際貿易特別委員會主席麥克尼爾（Angus MacNeil）表示，已去信貿易大臣卓慧思（Liz Truss），要求政府開始調查beoutQ，保障英國的知識產權，以及英超。麥克尼爾的信件稱beoutQ侵害英國政府、英國體育與英超，行為不能容忍，「而且盜取英國體育與娛樂權益的機構，正嘗試收購一家主要體育隊伍，紐卡素足球會」。他指若然沙特不願意跟從國際法例，便不應涉足英國體育。

穆罕默德擔任主席的沙特主權基金，被指利用收購紐卡素，洗白過去形象。（Getty Images）

沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）主席的PIF，在4月中傳出接觸紐卡素「孤寒班主」艾殊利（Mike Ashley），商討以3億鎊收購該老牌球會。英超賽會審查新班主及董事的背景，包括有否涉及違法行為，經過兩個月仍未公布消息。而PIF收購消息曝光後，人權組織已提出穆罕默德與2018年記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）有關，加上沙特多年來人權方面劣跡斑斑，質疑收購紐卡素只是洗白工程。

外相藍韜文談及紐卡素賣盤，反映政府的立場有微妙轉變。（Getty Images）

紐卡素的多年歐聯夢：