【足球轉會】古安杜斯因態度問題被阿迪達棄用　勁旅隨時出手搶人

阿仙奴年輕中場古安杜斯（Matteo Guendouzi），早前對白禮頓一仗中，與對方球員馬奧比爭執，期間更出手使出「叉頸」，英國傳媒傳出主帥阿迪達不滿該名法國球員的態度，打算將他掛牌放售。 不過，古安杜斯似乎不愁出路，法國傳媒報道，歐洲各大豪門對古安杜斯虎視眈眈。

現年21歲的古安杜斯，成為近日阿仙奴陣中的新聞人物，早前鬥白禮頓一仗與同鄉馬奧比（Neal Maupay）衝突，除了出手叉頸，根據英國《每日郵報》透露，他更出言侮辱一眾白禮頓球員。除了場上衝突，據悉阿仙奴主帥阿迪達對他早前練習時的輕佻態度甚為不滿，傳出有意在今夏將他放售。

態度不佳，加上早前與馬奧比的爭執，上輪鬥修咸頓的聯賽中，大軍名單未見古安杜斯的名字。阿迪達賽後直言，因球隊內部問題而雪藏該名法國球員，使古安杜斯出走的傳聞甚囂塵上。

在阿迪達上任主帥後，古安杜斯的上陣機會明顯減少，如今更被棄用，增加他的離隊可能性。（資料圖片／Getty Images）

古安杜斯與馬奧比的爭執經過：

根據法國《隊報》及《每日郵報》早前報道，阿仙奴已准許古安杜斯今夏離隊，《隊報》更指古安杜斯是為了增加入選明年歐洲國家盃大軍名單，決定離開兵工廠。

古安杜斯離隊消息傳出後，不少歐洲勁旅對該名法國中場甚感興趣，盛傳巴塞隆拿﹑巴黎聖日耳門及國際米蘭同樣是潛在買家，《每日郵報》更指曼聯亦將加入古安杜斯的爭逐戰。

雖然古安杜斯被阿迪達雪藏，但此子卻不愁出路。（資料圖片／Getty Images）

古安杜斯是巴黎聖日耳門的青訓產品，不少球評家對他寄予厚望，大讚此子潛力優厚，他的一頭「爆炸頭」亦是他的標記。古安杜斯在2018年夏天被帶往阿仙奴，司職中場中的他，在今季上陣24場，在前主帥艾馬利麾下更是正選之一，但當阿迪達在12月底上任後，古安杜斯的上陣機會隨即減少，不時以後備身份上陣。

盛傳曼聯加入古安杜斯爭奪戰，與一眾豪門「拗手瓜」。（資料圖片／Getty Images）

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