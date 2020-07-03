【西甲】愛斯賓奴不敵皇蘇吞4連敗　賽會「神舉動」誤洩降班玄機

西甲榜末的愛斯賓奴，在來季若希望留在西甲，每一分也相當重要，今仗作客皇家蘇斯達，在先開紀錄的情況下遭對手逆轉，聯賽慘吞4連敗，護級機會十分渺茫。 另外，賽後在網上流傳一張圖片，西甲官方傳媒以西乙的咪高峰訪問愛斯賓奴門將迪亞高洛迪古斯，難道愛斯賓奴是內定「降班膽」？

在西甲敬陪末席的愛斯賓奴，今仗作客力爭打入歐洲賽的皇家蘇斯達，中國箭頭武磊先列後備。急須搶分的愛斯賓奴，先由大衛盧比斯以頭槌先開紀錄，在開賽10分鐘為球隊領先1球。皇蘇在換邊後不斷施壓，終在下半場11分鐘收效，由箭頭韋利安荷西門前鏟射入網追平，比賽末段由後備入替的伊沙克建功，協助皇蘇以2：1反勝愛斯賓奴。

愛斯賓奴經歷4連敗後，護級形勢非常被動。（Getty Images）

武磊在60分鐘入替，但他未能為球隊帶來貢獻，西班牙傳媒指武磊今仗表現乏善可陳，《阿斯報》指「武球王」入替後看不到他的蹤影，《世界體育報》亦指武磊今仗沒有任何表現。

後備入替的武磊被西媒狠批表現。（Getty Images）

全取3分的皇家蘇斯達以50分暫列第7位，仍有望爭奪來季出戰歐洲賽；經歷4連敗的愛斯賓奴，暫時以24分續居榜末，與第17位的切爾達距離10分，只剩下5場聯賽，即使全勝亦亦需要希望切爾達失分，才有望留在西甲，護級形勢相當渺茫。

護級陷入水深火熱的愛斯賓奴，連西甲官方亦內定他們將會降班。在今仗完場後，網上流傳一張圖片，西甲官方傳媒竟然在訪問愛斯賓奴門將迪亞高洛迪古斯時，用上西乙的咪高峰，網民笑言官方早已預料愛斯賓奴篤定降班。有趣的是，為皇蘇攻入奠勝一球的前鋒伊沙克受訪時，卻用正確的西甲咪高峰。

拉莫斯再度挺身而出 險勝基達菲續居榜首

另外，暫居榜首的皇家馬德里主場迎戰基達菲，久久未能打開紀錄。戰至下半場中後段，卡華積後上助攻被對手球員在禁區內踢跌博得12碼，由隊長沙治奧拉莫斯主射中鵠，攻入全場唯一入球，結果皇馬一球險勝對手，全取3分。

沙治奧拉莫斯今場第450次為皇馬在西甲披甲，在這個重要日子射入奠勝一球，已經是西甲重開以來，他攻入的第4個入球，佔全隊的三分一。

沙治奧拉莫斯12碼建功，再度為球隊奠勝。（路透社）

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