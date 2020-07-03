【西甲】美斯續約談判突停止　管理層加將帥不和下意興䦨珊

對西甲班霸巴塞隆拿，失去聯賽冠軍與失去美斯，哪個較為「大鑊」？ 巴塞與死敵皇馬爭奪今季西甲冠軍，近仗一再打和失分後，衛冕機會愈見渺茫。加上今季一再爆出他與管理層不和消息，令美斯心灰意冷，暫停與球會談續約，或在下季約滿後離隊。

美斯在巴塞出道、成長，以至「稱王」。他於2001年從阿根廷來到西班牙，加入巴塞青年軍，04年開始為一隊上陣至今，為球隊贏得榮譽，他亦六度成為世界足球先生。美斯與巴塞合作愉快，合約下季完結，原以為續約留隊是理所當然。及至近日，球隊戰績不佳，大有機會衛冕失敗，續約形勢急轉直下。

美斯莫非會脫下巴塞球衣？（美聯社）

美斯的父親擔任經理人，為33歲兒子與巴塞相談續約，惟據西班牙傳媒的消息，美斯一方不欲繼續談判，續約一事陷僵局。事情急轉直下，料與今季巴塞的亂局有關。球隊在1月解僱華維迪，從貝迪斯撬走斯迪恩（Quique Setien）執教。換帥一事引發管理層與球員不和，體育總監艾比度暗示球員迫走華維迪，美斯公開駁斥艾比度，着他要指摘球員便應指名道姓。當時消息指美斯有感艾比度暗把華維迪離隊一事，歸咎在他身上。

體育總監艾比度（右）與主席巴杜姆（左），在2月陪同斯迪恩亮相。艾比度與美斯公開駁火，對巴塞影響不容忽視。（Getty Images）

管理層與美斯的嫌隙往後繼續浮現。新冠肺炎引致賽季暫停，巴塞管理層曾指球員在減薪一事上態度消極，惹來美斯不滿。此外，美斯對今季球隊的實力有所質疑，曾在2月表示不足贏取歐聯。而自西甲重開後，巴塞近期走勢轉弱，4仗聯賽3度打和。前仗被切爾達逼和一役，更傳聞美斯為首的巴塞球員，無視主帥斯迪恩（Quique Setien）及其他助教，甚至在更衣室內對罵。

基沙文上場於補時後備上陣，令人質疑巴塞出現問題。（Twitter）

巴塞眾將在打和馬體會一役，與斯迪（左三）及教練貌合神離。（Getty Images）＿

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