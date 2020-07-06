【西甲】愛斯賓奴護級大戰一球飲恨吞5連敗　武磊做好逃亡準備

西甲的榜尾大戰，由「包底」的愛斯賓奴主場鬥尾二的雷加利斯，兩軍在今仗前僅相差一分，全取3分對護級形勢極其重要。中國前鋒武磊今仗正選披甲，可惜「武球王」在今仗毫無建樹，結果球隊以一球飲恨不敵雷加利斯，護級機會極為渺茫。

愛斯賓奴在西甲重開後頭威頭勢，在武磊有份建功下，兩球擊敗艾拉維斯，正以為是護級的好開始時，豈料及後5輪賽事未嘗一勝，護級路愈來愈難走。

今輪西甲上演護級大戰，由愛斯賓奴主場鬥雷加利斯，力求一場勝仗為護級搶分。武磊在今仗再度正選披甲，「武球王」在下半場初段助攻隊友建功，惟武磊在入楔時越位在先，入球無效。在愛斯賓奴「食詐糊」後，雷加利斯的莊拿芬施華接應長傳建功，一箭定江山。

武磊雖在今仗正選上陣，可惜未能助球隊取得入球。（Getty Images）

武磊西班牙之旅（按圖進入）

+ 4 + 3 + 2

雷加利斯勝出榜末大戰後，暫時以28分暫列19位，仍與安全區域相距7分；愛斯賓奴繼續以24分敬陪末席，與第17位的伊巴相差11分，即使在餘下4場賽事全勝，亦要寄望其他球隊悉數落敗，才有望在來季留在西甲。

愛斯賓奴不敵皇蘇吞4連敗 賽會「神舉動」誤洩降班玄機

愛斯賓奴吞下5連敗，來季大有機會降落西乙。（Getty Images）

愛斯賓奴降班在即 武磊再傳「跳船」登陸英格蘭

降班在即的愛斯賓奴，「武球王」的前途未明，武磊多次傳出轉戰英超。看來武磊已有「逃亡計劃」，英國《每日郵報》指「武球王」與屈福特扯上關係，愛斯賓奴隨時因為降落西乙而陷入財困，所以或者變賣武磊。一旦武磊落實加盟屈福特，但屈福特同樣陷入降班危機，隨時「跳船」戰英冠。

愛斯賓奴陷降班危機 傳狼隊出手打救武磊

愛斯賓奴勢降班，武磊再度傳出有望登陸英超。（資料圖片／Getty Images）

曾外流歐洲的著名中國球員：