【英超】英格蘭千禧後新星湧現　國家隊最強陣容重新洗牌

曼聯的格連活特、曼城的菲爾科頓及阿仙奴的巴卡約沙卡在英超復賽後表現突出，除他們3人以外，近年英格蘭本土亮眼年輕球員湧現，讓英格蘭國家隊主帥修夫基陷入「幸福的煩惱」，為明年舉行的歐洲國家盃揀蟀時應該會相當頭痛。 到底英格蘭23歲以下最強陣容應該如何佈置？

英格蘭本土近年出現一股年輕力量，由修夫基上任英格蘭國家隊主帥後，勇於提拔年輕小將，當中包括迪格蘭賴斯（Declan Rice）、美臣蒙特（Mason Mount）、譚美阿巴謙及赫臣奧杜爾等年青球員，增添球隊的活力。

近年獲提拔英格蘭23歲或以下球員：

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敢於挑選小將的修夫基，看來將有新一輪的煩惱。在英超重開後，3名英格蘭本土「千禧後」小將交出亮眼表現，有望首度入選英格蘭國家隊。

修夫基上任英格蘭國家隊領隊後，相當重用年青球員。（資料圖片／Getty Images）

曼聯新世代超級射手

曼聯前鋒格連活特（Mason Greenwood）上仗在般尼茅夫身上梅開二度，兩個入球盡顯速度及射術，表現深受外界讚賞。

年僅18歲的格連活特今季已累積8個聯賽入球，距離追平朗尼當年的18歲或以下球員英超最高入球紀錄僅差一球，不少名將對此子讚譽有嘉，曼聯主帥蘇斯克查更指他已有能力為大國腳效力。

格連活特激死般茅門將 蘇斯克查：已有能力做大國腳

格連活特上仗左右開弓下梅開二度，盡顯功架。（資料圖片／Getty Images）

曼城重點栽培中場指揮官

曼城的菲爾科頓（Phil Foden）在英超復賽後，獲主帥哥迪奧拿重用，聯賽4場上陣貢獻4球。他與迪布尼及大衛施華等球員合作更見默契，即使大衛施華來季離隊，哥帥似乎對科頓相當有信心。

20歲的科頓與同年的查頓辛祖（Jadon Sancho）同屬曼城青年軍出身，辛祖為正選毅然離隊，在多蒙特闖出一片天。在曼城眼中，留在陣中的科頓更勝辛祖，來季當老大哥施華退下來，也許正是他大放光芒的時機。

科頓在復賽後更受哥迪奧拿重用，而他亦以表現報答哥帥。（資料圖片／Getty Images）

阿仙奴最強左路神將

擁有尼日利亞血統的巴卡約沙卡（Bukayo Saka）在重用年輕小將的阿仙奴陣中，取得不少上陣機會。這個左撇子18歲小將可翼可衛，整條左路邊線都是他發揮所長的天地，並在對狼隊一仗攻入英超的處子入球。

最難得的是，他對正在落難的阿仙奴忠心耿耿，揚言為兵工廠上陣是他的夢想，早前與阿仙奴簽下一紙為期4年的新合約，有望成為兵工廠的未來重心。

阿仙奴作客擊敗狼隊四連勝 阿迪達青春班底未來見曙光

沙卡與阿仙奴續約4年，相信將繼續受主帥阿迪達所重用。（資料圖片／Getty Images）

英國《太陽報》揀選出英格蘭23歲以下的最強11人，除了以上提及的3人外，配合甸恩軒達臣、阿歷山大阿諾特、查頓辛祖及拉舒福特等人。若以這個陣容出戰來年歐國盃，已甚有看頭。

修夫基麾下的英格蘭大軍，尚有哈利卡尼、史達寧及佐敦軒達臣等具備大賽經驗的球員在陣，令他在揀兵方面勢切十分「頭痕」，必須作出一定取捨，這支英軍能在明年的歐國盃走得多遠，亦令人相當期待。

修夫基面對一眾冒起的新星，明年歐國盃大軍名單將陷入幸福的煩惱。（資料圖片／Getty Images）

英國《太陽報》選出英格蘭23歲以下最強陣容（按圖放大）：

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英超第34輪直播賽程（按圖放大）