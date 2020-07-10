【英超】利物浦隊長傷情不幸中大幸　高普談南野拓實：他需要時間

利物浦隊長佐敦軒達臣日前在作客白禮頓一戰傷出，一度傳出他下季季初也未必能上陣。 紅軍領隊高普在今日（10日）舉行、對般尼的賽前記招上，詳談軒達臣的傷情，亦向球迷大派定心丸：他必定能如常捧盃！

利物浦明晚將對般尼，在疫情的「新日常」中，紅軍如常使用視象會議軟件召開賽前記招，讓高普與30多名在家工作的記者交流，《香港01》亦有幸參與其中。一眾傳媒最關心的就是佐敦軒達臣的傷勢，高普的回應相信令球迷安心不少：「情況是不幸中之大幸，他的膝蓋受傷了，但不需要做手術，他必定可以在下季開始就上陣」。

疫情期間，利物浦以視像會議方式舉行記招。

紅軍將於7月22日（香港時間7月23日凌晨）主場對車路士一仗，正式捧起英超冠軍獎盃，軒達臣受傷，不免令球迷擔心這個隊長是否能如常舉起獎盃？高普在傳媒追問下，斬釘截鐵地道：「他會舉起獎盃！」有傳媒問及軒達臣受傷，會否無法穿球衣參加頒獎儀式，利物浦傳媒主任則直指「沒有這規例」，高普亦笑說：「那他還可以再做他的招牌小碎步呢！」

佐敦軒達臣自上季歐聯決賽奪冠時，自創「招牌小碎步」捧盃，成為他的標記。（Getty Images）

佐敦軒達臣其後亦在社交網絡上發文，稱會立刻開始治療及復健，「我會努力，並在數周內重拾狀態，準備好迎接新球季」，他同時又稱，堅信隊友們會令利物浦以好表現完成球季，「我也會在最後的比賽中，在邊線為大家打氣」。

高普談南野拓實：他欠缺運氣

席上亦有記者問及日籍前鋒南野拓實，指他加盟後至今尚未參與任何入球，高普對他又有何評價？高普認為南野只是「不幸」：「他的運氣實在不好，上一場他有兩、三次入球機會的，但來到一個新的聯賽就需要時間適應，他在訓練中很落力、表現也好，我們對他感覺很正面，他需要的只是時間。」

南野拓實加盟利物浦至今，暫未有貢獻入球。（Getty Images）

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