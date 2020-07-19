英足總盃｜阿仙奴後衛不雅慶祝　捱批急刪圖　球迷感人留言打救

英格蘭足總盃決賽，阿仙奴以2：0擊敗曼城再闖決賽，眾將賽後忘情慶祝，交出一個助攻的後衛基蘭泰亞尼（Kieran Tierney）大合照時更做出不文手勢，卻「錯有錯著」，引發出一個感人故事。

阿仙奴眾將擊敗曼城後，齊集在更衣室拍下大合照，奧巴美揚、大衛雷斯等都只是握拳慶祝，然而，基蘭泰亞尼卻舉起了中指，相當「搶眼」，這張大合照更在twitter廣為流傳。很快，網民就發現基蘭泰亞尼出眾的慶祝動作，並大肆批評，這張合照亦很快被刪。

泰亞尼則道歉：「我沒想過這張照片會曝光，那時只是跟球衣管理員開個玩笑。若有人覺得被冒犯，我為此道歉，我不是有意的」。

阿仙奴擊敗曼城後，球員拍下大合照，一度在網上流傳。（twitter）

泰亞尼「中指事件」的感人結局（按圖放大）：

泰亞尼道歉後，劇情卻峰迴路轉－－一位名叫Andreas的阿仙奴球迷竟出手為他解圍，背後故事更十分感人。Andreas回覆了泰亞尼，道：「你就說這中指只是針對我的癌症吧！今天的比賽很精彩，讓我在醫院度過了開心的一晚」，Andreas同時附上一幀自拍照，只見相中人臉容蒼白、背靠醫院病床、也失去了頭髮和眉毛，似乎是化療的副作用；不過，他亦泛起笑容、舉起中指，相信阿仙奴的表現為他帶來不少力量。