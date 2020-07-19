【英足總盃】免費直播曼聯對車路士4強大戰　蘇斯克查賽前大平反

英格蘭足總盃今晚深夜（20日）上演另一場4強大戰，由曼聯與車路士爭奪餘下一個決賽席位。 曼聯近況大勇，今季更已三殺車路士，兩軍主帥賽前就球證問題隔空爭論。到底曼聯真的如車仔主帥林柏特所言，獲得VAR優待嗎？

曼聯周中對水晶宮一戰有兩個場面惹來爭議：先是域陀連迪路夫疑似侵犯韋費特沙夏，球證卻未有給予12碼；其後水晶宮前鋒佐敦阿休的入球，經VAR審視後亦被判為越位，但從畫面所見，其越位極其不明顯。

今季至此，曼聯的對手一共有7個入球經VAR審視後被判無效，是聯賽中最高的一隊；同時，「紅魔鬼」今季未有任何經VAR審視後被推翻的入球。曼聯今季亦已獲得13個12碼，是英超單季最高紀錄。

曼聯周中對水晶宮，兩度出現爭議判決。（Getty Images）

單憑這些數據，難以作出任何推論，但車路士主帥林柏特周六（18日）在對曼聯的賽前記招上，亦談起有關判決：「VAR作判決時亦會有人為因素。近來有些判決令人很疑惑，特別是周四晚上（指曼聯對水晶宮）的判決，非常、非常明顯是錯的，最後卻沒有獲檢視，也沒有改變」，他進而將矛頭直指曼聯，「我們應該要冷靜看待VAR，總有判決是不利自己的，但近來曼聯好像獲得幾好個有利他們的判決」。

英格蘭足總盃4強 曼聯Vs車路士 香港時間7月20日凌晨1時 無線電視85台直播

林柏特更挖出今年2月在主場對曼聯淨吞兩蛋一戰，說：「若VAR在那場比賽中也造福我們就好了。當然，我們輸了（給曼聯）3次，那是事實，我不是要報仇，只是想在周日擊敗一支這麼好的球隊。」

他更暗指般奴費南迪斯時常「插水」：「他的行動十分聰明，對阿士東維拉時，他製造了一些疑似12碼，但事實上也許那根本不是12碼」。

林柏特在對曼聯的賽前記招上，直指曼聯頻頻得益於VAR判決。（Getty Images）

蘇斯克查大反擊

蘇斯克查在自己的記招上，列舉兩個例子作「大反擊」，包括對修咸頓時，奧里奧爾羅美奧（ORIOL ROMEU）侵犯美臣格連活時未有被罰紅牌；對韋斯咸賽後，他亦曾指馬克盧保理應因侵犯雲比沙卡被逐。「你有你的運氣，但我也可以說對修咸頓和韋斯咸時，因為不利我們的判決而失了分。之後我們看過球證報告，他們也為做錯一些對我們不利的決定而道歉」。

蘇帥續道：「而且也有過一些本來不利我們的判決，經VAR審視後才被推翻，意味本來的判決是不利我們的……其實，我才應該要投訴，場上球證的判決不利於我們呢」。

說到VAR的爭議，蘇斯克查直言：「VAR的作用就是按事實作正確判決，無論你越位了一厘米或是一米，都是越位，不幸地，現今的足球就是如此」。

蘇斯克查反擊林柏特的指控時，充滿火藥味。（Getty Images）

蘇斯克查不諱言，有人似乎試圖以言論影響球證，強調自己不會向球證施壓，深信會獲公正執法。

顯然地，雙方發言各有目的：車路士今季3次對曼聯全輸、加上近況麻麻之下，自然會盡所能在各方面爭取些微優勢，球證判決也是其中一環；至於蘇斯克查則坦白說出感受，儘管未必人人覺得中聽，但挺身維護球隊卻能為己方球員在大戰前減壓。

到底林柏特的計劃能否行得通，還是曼聯繼續勇態殺入決賽？今晚自有分曉。

英超第37輪賽程：