【K Kwong行山鞋】鍾情adidas平價款式　新手更應重視行山鞋

化學博士K Kwong除了對口罩有研究，對行山鞋亦有深厚認識。他縱橫山野幾十年，最着緊的行山裝備就是行山鞋，並勸勉行山新手「第一件事，有錢就先買行山鞋」！他表示世上沒有完美的行山鞋，只有最適合的，例如他很喜歡穿adidas TR7，大讚輕便又耐用，但遇上濕地就很跣，所以要懂得避重就輕，按路線及天氣選擇適當的鞋款。

如果說化學及教書是K Kwong的事業，那麼行山影相就是他的最大興趣。由小時候通山跑，到長大後跟行山隊尋幽探秘，再到退休後帶朋友上山，他擁有幾十年行山經驗。他十分着緊行山裝備，對飲品、行山杖以至隨身藥品都很講究，但在他眼中，最重要的裝備就是行山鞋。

在眾多行山裝備之中，K Kwong認為行山鞋是最重要的。（顏銘輝攝）

K Kwong行山的10件裝備（按圖放大）：

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「衫不用靚，鞋一定要好。」K Kwong說：「我通常很緊張對鞋，鞋是可以救命的。最簡單例如，去黃牛石城，那裏有個天窗石，落去那位置很跣。一不小心，就會滑很遠，雖然未必得死人，但可能會受傷。」

行山鞋是最重要的裝備

很多人視行山為郊遊，穿對普通波鞋就上大東山、蚺蛇尖甚至行澗。K Kwong表示，行山經驗愈淺，愈需要行山鞋，他說：「第一件事，有錢先買行山鞋，必須的。有了行山鞋，才想去買其他裝備。沒有行山鞋，你都不用想去行山。如果你是初哥，你一定要有好的裝備。行山杖沒有所謂，碳纖也好，鋁也好，不鏽鋼也好，鞋才是最重要的。」

K Kwong去年底曾在Facebook分享他對行山鞋的認識，圖文並茂地教網民分辨不同鞋底的鞋釘及質料，還有每個款式對應的功能。舉例說，平頭鞋釘是常見行山鞋及跑山鞋底，適合沙石泥面，而圓釘或中空吸盤釘，就主要是澗鞋的鞋底。他強調行山鞋是救命的工具，很多山友不懂選擇適合的鞋而出事。

K Kwong去年教人分辨不同的行山鞋及鞋底：

他慨嘆：「很多人不懂得分，但他們不介意。他們會說：『我們也不是專業行山，為何要分得那麼專業吧！』但正正你不是專業行山，才要買對好的行山鞋。如果我是高手，我穿對拖鞋都『捏』贏你，對不對？」

訪問當日，約K Kwong到西貢萬宜水庫東壩，行去看破邊洲的景色，途中並正規山徑，很多沙石泥路。他所穿的行山鞋是adidas TR7，他大讚：「這鞋三百幾元，我很喜歡穿。我有很多更靚的鞋，但我平時喜歡穿這對，我買了幾對，輪流穿。」他笑言這是舊款，現在很難再買到，也不算幫人賣廣告。

K Kwong十分喜歡adidas TR7，指這款鞋夠輕又快乾，行蚺蛇尖也不怕，但遇濕地就很跣。（顏銘輝攝）

K Kwong指adidas TR7十分輕，在沙地的抓地力強，行蚺蛇尖也不怕，而且濕水後又乾得快，鞋底亦十分耐用。然而，這對K Kwong口中的「神鞋」都有一大缺點，他說：「一濕就跣到死。如果我要行一些危險的地方，會穿一對真正的行山鞋，鞋釘很厚又很重，二千幾元一對，保護性能很高。」

他解釋坊間一些跑山鞋的設計，為了提升速度，難免要犧牲濕地抗滑力，「跑山鞋想貼地的位置少，你離地會快點，速度就更高。相反，你要貼地面積多才可以防跣。如果貼地面積少，一濕就會跣到很緊要。」

K Kwong指adidas TR7的鞋底很耐用。（顏銘輝攝）

世上沒有完美的行山鞋，要跑得快，鞋底接觸面少，濕地就會跣；濕地不跣的，貼地面積大，膠料亦較軟，就很易容蝕，並不耐用。K Kwong說：「（有沒有人要你介紹不跣的行山鞋？）有呀，但我說不跣的鞋就很易甩底。『有辣有唔辣』，你行一年就要換。」他口中所指的是Five Ten的鞋。

某S字頭牌子只能行乾地

K Kwong建議大家選購行山鞋前要做足功課，最好問人，「不要只上網看那些行山鞋好，因為很多是鱔稿，你最好找穿過行山鞋的人。有隻S字頭牌子的鞋很靚，但穿過的都知道，出名跣的。我自己買了3對，3對都跣到『黐筋』，現在擺在一旁，都不夠膽穿，因為要全乾地、冬天才用得到。」

K Kwong十分重視行山鞋，過去亦穿過不同款式的鞋。（顏銘輝攝）

消委會去年測試行山鞋報道：

2019年消委會行山鞋測試比較（按圖放大）：

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雖然鞋很重要，但不是萬能。K Kwong講到一個個案，「有個隊友，他買了對名牌靚鞋，寫明好好，但行沙地跣得很緊要。他跟我說：『阿sir，這對鞋騙人的！』我說不是鞋的問題，是人的問題，你連最簡單的行山技巧都不懂。」

K Kwong表示由玉桂山落鴨脷排的路可以訓練落山技巧。（顏銘輝攝）

落斜不可腳尖向前

K Kwong續說：「你知不知道落斜的時候，腳尖不可以向前？要用腳內側或外側向前，像蟹那樣行。如果你每步都腳尖向前一定跣死。穿靚鞋都沒有用，你都不懂得行！」記者有次跟K Kwong行玉桂山落鴨脷排，他在那段陡峭的斜路上親身示範，行得十分穩健，並沒有滑倒。

行山鞋可以幫助你走過崎嶇地形，提供較強的保護，所以愈入門者，愈需要行山鞋。不過，世上沒有完美行山鞋，你要懂得因應天氣及路線去選擇合適的鞋，而且行山鞋也不是萬能，個人技巧及經驗也很重要。

K Kwong從玉桂山落斜，行得平穩。（顏銘輝攝）

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