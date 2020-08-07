【足球轉會】摩連奴精明第一簽即將成事　車路士或購皇馬靑訓翼衛

熱刺主帥摩連奴早已明言，今夏轉會市場不會大事擴軍，希望低價購入「筍貨」。英國傳媒盛傳熱刺即將簽入新兵，此人與熱刺從完季前已扯上關係。 另外，車路士的增兵計劃，看來仍未完結。剛在歐霸賽場建功的西維爾左閘利古朗，成為「車仔」的新目標。

熱刺在英超煞科日壓哨取得聯賽第6位，來季可以出戰歐霸第二圈外圍賽，惟沒有歐聯資格，在收入及吸引力均大打折扣。主帥摩連奴早前已預告今夏不會大灑金錢，量入為出，希望以實而不華的球員提升球隊實力。

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不少英國傳媒盛傳，摩連奴相中修咸頓的丹麥中場賀積查治（Pierre-Emile Hojbjerg），雙方已就轉會費達成共識。《BBC》透露，熱刺僅花1500萬鎊（下同）便購入該名25歲丹麥國腳，事關賀積查治與「聖人」只剩一年合約，並已通知主帥哈辛赫圖不會續約，修咸頓擔心人財雙失下立即放售。同時，熱刺下半季借予修咸頓的右閘獲加彼德斯（Kyle Walker-Peters），表現相當出色，獲修咸頓買斷機會大增，可能影響賀積查治的轉會金額。

《BBC》透露賀積查治已通知主帥不會續約。（資料圖片／Getty Images）

賀積查治曾效力德甲班霸拜仁慕尼黑，在競爭激烈的拜仁沒有穩定上陣時間，2016年夏天轉戰英超加盟修咸頓，當然成為「聖人」的必然正選，至今在英超上陣109場，並交出4個入球及5個助攻。

賀積查治曾效力拜仁慕尼黑，可惜未能取得穩定上陣機會。（資料圖片／Getty Images）

李斯特城芝維爾叫價高 車路士有「Plan B」

羅致迪姆華拿及薛耶治後，車路士的增兵大計未有停步。「無限接近」利華古遜新星夏維斯外，主帥林柏特仍未放棄從李斯特城羅致左閘芝維爾。英國《每日郵報》消息指，「藍戰士」願意支付5300萬轉會費，惜仍與李城的目標價8000萬有一段距離。

芝維爾的「Plan B」就是由皇馬外借至西維爾的利古朗（Sergio Reguilón），該名23歲的西班牙球員剛在歐霸16強為球隊建功，他獨闖龍潭的一球令不少車路士球迷大為欣賞，並促請林柏特出手買入利古朗。根據《ESPN》報道，車路士已與皇馬方面接觸，相信轉會費遠比芝維爾低。

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利古朗剛為西維爾在歐霸賽場建功，入球令不少車路士球迷刮目相看。（Getty Images）

【車路士盛傳今夏收購球員】

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另外，甸恩軒達臣返回曼聯在即，看來再度外借錫菲聯的成數不高，故此錫菲聯做好兩手準備，盛傳已開價求購般尼茅夫的門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale），惟英媒指1200萬出手太低，已被般茅拒絕。

盛傳錫菲聯有意找來蘭斯達爾取代甸恩軒達臣把關。（資料圖片／Getty Images）

【車路士盛傳今夏離隊名單】

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【今夏已落實轉會】