【西甲】美斯遞信方式顯決意離去　巴塞勉強留人只會害了自己

巴塞隆拿大地震，竟連美斯也「震得郁」。「美斯時代」總會終結，但卻想不到會是邁向這樣的局面。美斯求去心切，巴塞隆拿當然想留人，但應該留住阿根廷球王嗎？ 巴塞表示想留住美斯，以他為中心重組球隊，筆者聞言後反而想問：「過去5年巴塞在做什麼？」

「美斯離開巴塞隆拿」已是近年球壇話題之一，但一直都只是「吹水」居多，但今次卻不一樣。

美斯日前遞信求去，一個小小的舉動已可見他今次並非開玩笑。阿根廷球王用了Burofax這種速遞服務。你可能會問：「這代表什麼？」Burofax要求收件者本人簽收，讓發件者證明自己有知會對方。

美斯堅決求去。（Getty Images）

沒錯，美斯用Burofax就是為自己留後路，萬一最終要與巴塞隆拿對簿公堂，收條就成為呈堂證供，會方到時不可能以「我唔知，我睇唔到」這種無知的理由去推搪。

不能排除美斯「逼宮」的可能性，就算未能逼積怨已深的巴杜美奧走，最多就是離開已效力近20年的成名地，證明今次美斯是下定決心放手一搏。

巴塞隆拿想留住美斯，或許會要在法庭解決。（Getty Images）

在美斯合約條款爭拗已可見到，巴塞不會輕易就範。巴塞指美斯合約確有條款指他有權要求免費離隊，但日期為5月31日。美斯的律師就指沒有確實日期，「球季完結」就可要求終止合約。雙方各執一詞，有機會要在法庭解決。

新上任的體育總監柏蘭斯（Ramon Planes）亦表示巴塞想留住美斯，以他為中心組建新世代巴塞。筆者想問，那麼2015年奪得歐聯冠軍後的5年，「地上最強」抱住什麼理念去動用大量資金買人？

巴塞用1.45億歐元收購古天奴，最終只能看外借到拜仁的他奪得歐聯冠軍。（Getty Images）

巴塞隆拿2014至15年奪得歐聯冠軍後，為保住奪標戰力，放棄青訓改由收購球員保持戰力，但青黃不接的問題漸漸出現，而且購入的球員使球隊放棄風格，巴塞走樣變得離歐聯愈來愈遠。

到2017年尼馬以2.22億歐元出走，更是亂買人去填補戰力。巴塞分別花費1.45億歐元及1.38億歐元羅致古天奴及奧士文尼迪比利，但古天奴未能融入球隊，最終被借到拜仁慕尼黑，更在今季歐聯8強拜仁大炒巴塞8：2一戰攻入兩球，迪比利亦證明不值1.38億歐元的Price Tag。

到了去季又從馬德里體育會收購基沙文，花費了1.2億歐元，但在場上與蘇亞雷斯及美斯配合卻格格不入。

美斯13歲加入巴塞隆拿，為球隊贏下不少錦標。（Getty Images）

不過，巴塞這些巨額收購都並非用來取代美斯，都是買可以輔助美斯的球員，這不就是以美斯為中心去組隊嗎？整件事根本是一場鬧劇，巴塞不承認轉會政策的失敗，如今才說未來方向會以美斯為中心。

巴塞已到重建期，此時應該大膽求變。（Getty Images）

美斯潛在新東家賠率：

盡早進入重建才是出路

柏蘭斯說得漂亮，但大家心裏明白，美斯是搖錢樹，據《福布斯》報告所指，他本人贊助每年已可得到3200萬美元。雖然巴塞沒有美斯的肖像權，但有美斯在陣，廣告收入亦不會少得去哪裏。

確實美斯出走，巴塞未來數年變得沒有保證，但「地上最強」無疑已進入重建期，「巴塞隆拿王朝」沒落，就算留得住人只怕留不住球王的心，而且此時不作出改變，只會令到問題繼續深化。

放生美斯亦是放生自己，讓這時代寫上句號吧。