【MLB】白襪投手投無安打比賽　「兩年前的我不會相信有可能」

芝加哥白襪投手基奧列圖（Lucas Giolito）周三（26日）主場對匹茲堡海盜一戰，投出MLB今年首場無安打比賽。由2018年大聯盟最「水皮」投手，到去年成為明星隊成員之一，這名26歲右投憑努力學會了相信自己，終於達成了「No-no」壯舉。

基奧列圖今戰用了101球，除了第4局四壞保送艾力岡沙里斯（Erik Gonzales）外，一直都讓海盜打線無法製造任何威脅。

這名26歲右投今戰的控球不算完美，有時變速球及滑球都會落在較好打的位置，但時速95英里的直球配合81英里的變速球及85英里的滑球，速度落差迷惑對方擊球手，節奏容易被打亂。

基奧列圖今戰利用球速差別使得海盜打線無所適從。（路透社）

不過，基奧列圖球種不多，今場雖平自己生涯最高單場13次三振紀錄，但海盜打線比賽後半段開始找到了擊球節奏，擊球開始似樣，幸白襪今戰防守集中，最後成功守護基奧列圖的無安打比賽，白襪以4：0擊敗海盜。

基奧列圖賽後表示今戰是過去兩年努力的成果。（路透社）

走過2018年低潮 基奧列圖浴火重生

基奧列圖2016年底被華盛頓國民交易到白襪，翌年7次先發登板更取得了大聯盟生涯首勝，惜2018年表現大走樣，32次正選錄得10勝13負，勝負數據看似「可以接受」，但其他數據卻是慘不忍睹，6.13的守備率（ERA）為所有合資格投手中最差，15次投觸身球為該季第3多、13次暴投排第4、4.67的每9局保送率及1.48的每局對手上壘率更是聯盟最高。

「如果你在2018年時問我『有沒有想過投no-no』，我會反問你『你在說什麼？』」基奧列圖賽後說：「但那是奇怪的一年，我想今場是努力、決心及學懂相信自己、相信自己投球的成果。」

基奧列圖2018年曾是表現最差投手之一，兩年後投出一場無安打比賽，與「最水皮投手」的過去說再見。（路透社）

基奧列圖經歷慘痛的2018年後，該季後改變了自己的投球動作，重建了自信，亦調整賽季中的日常練習。白襪教頭雲達利亞（Rick Renteria）2019年球季選擇繼續相信基奧列圖，這名來自加州的投手亦有極大進步，ERA降至3.41之餘，更打入了去年明星賽，176.2局錄得228次三振。

基奧列圖無安打比賽精華：