【足球熱話】巴西高士路突然宣布簽美斯　駭人舉動原來是一場誤會

「巴塞隆拿大地震」引起滿城風雨，美斯要求離隊的消息一出，關於他的轉會傳聞滿天飛，網上流傳美斯穿上不同球衣的改圖。當曼城及巴黎聖日耳門等大球會「拗手瓜」，竟突然殺出一個程咬金。巴西球會高士路突然透過官方網站宣布簽入美斯！

巴塞隆拿美斯提出離隊要求，成為今夏轉會市場最大的「花生」，當消息一出，各大足球網站隨即發功，造出多張美斯穿上不同球衣的改圖，當中包括曼聯﹑祖雲達斯及拜仁慕尼黑等歐洲豪門。

美斯四圍踢？放心，改圖啫！（按圖放大）：

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近日關於美斯的轉會傳聞不絕於耳，當中曼城與巴黎聖日耳門最有機會簽入美斯，兩大富豪球會「拗手瓜」之際，原來真命天子並非兩大豪門，竟是來自巴西的高士路（Cruzeiro）。高士路擊敗多支歐洲豪門，在巴西時間周五（28日）透過官方網站宣布簽入美斯。在聲明中，美斯稱對加盟高士路大感興奮，急不及待與一眾高士路球迷見面，並十分期待在主場出戰。

高士路官方網站突然公布美斯加盟的消息。（Twitter截圖）

不少球迷同樣一頭霧水，為何美斯未正式宣布離開巴塞，就立即宣布轉投高士路，而非曼城或巴黎聖日耳門呢？原因十分簡單，兩個字：「流料」，事關高士路的官方網站被駭客入侵，才公布美斯加盟的假新聞。

高士路察覺被入侵後，隨即將報道下架，並發聲明澄清，「高士路的官方網站在周五被駭客攻擊，並發布不實消息，當球會得知後，已立即採取行動，將相關報道刪除，幸好未有資料因此洩露。」

美斯離隊消息傳出後，他的去向至今仍未有定案。（資料圖片／Getty Images）

巴塞球迷上街支持美斯：

紐維爾舊生球迷冀美斯複製馬勒當拿當年歷史

另外，除了歐洲豪門，美斯7歲起在紐維爾舊生學法6年，母會同樣密切留意他的動向，一眾紐維爾舊生的球迷聚集在街上並揮動旗幟，希望美斯回家。阿根廷一代球王馬勒當拿，當年同樣是33歲之齡回歸阿根廷，加盟紐維爾舊生，使不少球迷至今依然心存希望，愛隊再次出現阿根廷球王的身影。