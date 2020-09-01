【歐國聯】加里夫巴利重拾足球樂趣　隨威爾斯國家隊練波重現笑容

皇家馬德里球星加里夫巴利如今成為隊中可有可無的一員，榮升「星級閒人」，在看台上的「突出表現」更為搶鏡。 巴利在皇馬被主帥施丹投閒置散，該名31歲的翼鋒依然是威爾斯國家隊的重要一員，「坐多過踢」照樣入選出戰歐洲國家聯賽的大軍名單，巴利與國家隊隊友操練露出笑容，彷彿重拾踢足球的樂趣。

加里夫巴利（Gareth Bale）在西甲復賽後「養尊處優」，是主帥施丹心目中長期的「看台正選」，雖然施丹一直口說與巴利關係正常，但事實卻擺在眼前。

重溫「看台球王」巴利的「出色表現」：

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長期鎮守看台的巴利自得其樂，看台上自娛﹑扮瞓樣樣齊，愈來愈少機會看到該名威爾斯球星披甲上陣。即使巴利久疏戰陣，威爾斯國家隊教練傑斯依然選上巴利，為未來兩仗的歐國聯出戰。該名威爾斯主帥對巴利投下信任一票，即使上陣機會不多，仍相信巴利「交到貨」。

傑斯不擔心巴利狀態 無聯絡施丹稱「佢英文唔係幾好」

加里夫巴利坐多過踢 或重返成名地與摩連奴聯手

在皇馬變得可有可無，巴利連慶祝都「Hea過人」：

威爾斯將在香港時間周四（3日）深夜鬥芬蘭，周日（6日）則與保加利亞交手，相隔大半年後再戰國際賽。傑斯帶領眾將操練，為未來兩仗備戰，巴利離開熟悉的看台重投操練，臉上不時露出笑容，與隊友有講有笑，樂在其中，遠比他在皇馬時歡容。

巴利在施丹麾下，皇馬過去12場賽事中，他僅上陣100分鐘，如今再度接觸足球，難怪如此高興。歐聯16強次回合，巴利無病無痛亦未有隨隊赴英格蘭，施丹單方面聲稱「佢唔想踢」，巴利則留在西班牙打高爾夫球，二人不和不言而喻。

「有波練，開心仔」，加里夫巴利跟隨國家隊訓練，出現久違的笑容。（路透社）

巴利有波練變開心寶寶（按圖放大）：

拉舒福特因傷退隊 基亞利殊首度入伍

歐國聯將與冰島及丹麥交手的英格蘭國家隊，曼聯前鋒拉舒福特因傷退隊，他在社交網站表示身體狀況未適合出戰。主帥修夫基補選阿士東維拉隊長基亞利殊入伍，該名24歲的維拉隊長首度入選英格蘭國家隊，他開心地表示終於等到被徵召的一日。熱刺中場哈利雲克斯（Harry Winks）早前同樣退隊。