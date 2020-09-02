英超｜西媒指愛華頓已簽皇馬洛迪古斯　不被球王喜愛的世盃神射手

西班牙傳媒周三（2日）透露，愛華頓已完成皇家馬德里中場占士洛迪古斯（又譯哈美斯洛迪古斯）收購，該名哥倫比亞球員與「拖肥糖」簽約3年。

29歲的洛迪古斯2014年於巴西世界盃助哥倫比亞殺入8強，更以6個入球奪得金靴獎殊榮，一鳴驚人。皇馬在該個夏天就以7500萬歐元將他由摩納哥帶到班拿貝，時任皇馬教頭正是愛華頓領隊安察洛堤。

占士洛迪古斯勢離皇馬。（Getty Images）

雖在「銀河艦隊」首3季都不乏出場機會，但皇馬中前場競爭激烈，洛迪古斯漸漸失去位置，2017至19年兩季都以外借身分於拜仁慕尼黑度過，去季回到皇馬，全季僅上陣14次。主帥施丹於西甲重開後，更曾透露哥倫比亞中場要求不再落場，好讓他得到時間去尋找新東家。

占士洛迪古斯在施丹的皇馬失去了位置，2017至19年被借到拜仁。（Getty Images）

拿玻里會長指阿倫盧利奧已飛到英格蘭接受體測。（Getty Images）

《阿斯報》指愛華頓與皇馬已完成交易，只待正式宣布。洛迪古斯將會與安帥再度合作，除了皇馬外，洛迪古斯亦曾於2017年在拜仁與安察洛堤共事。

安察洛堤早前從舊東家拿玻里收購中場阿倫盧利奧，有指轉會費達2500萬歐元，再加上占士洛迪古斯，「拖肥糖」中場勢走南美風，前鋒又有巴西射手李察利臣，球隊風格定有改變。

【今夏已落實轉會】