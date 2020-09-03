【美網】捷克女單頭號種子直落兩盤出局　天助「細威」追平紀錄？

網球四大滿貫之一、美網在新冠肺炎疫情中舉行，多名球手缺陣，爆冷依舊。 女單世界前二球手均缺陣，列為頭號種子的捷克球手卡露蓮娜比列絲高娃，次圈遭世界排名50的法國球手嘉西雅，直落兩盤淘汰出局。次圈出局在美網女單史上，只是「次差」。

現時排名中，「一姐」澳洲的巴迪（Ashleigh Barty），及次名的羅馬尼亞球手 夏納（Simona Halep），拒因為疫情而拒絕長途跋涉到紐約參賽，以免增加染風險。2016年亞軍、排名第3的比列絲高娃（Karolina Pliskova）遂列為頭號種子，惟在次圈面對嘉西雅（Caroline Garcia），首盤發揮頗差，以1：6落敗，更只得1次主動得分，嘉西雅則有15次。比列絲高娃在第2盤發揮回穩，與對手互破一次發球局，領先5：4之際更有兩次機會取回一盤，均被嘉西雅挽救。嘉西雅最後藉決勝局再下一城，以盤數2：0擯走頭號種子。

比列絲高娃在美網次圈出局。（路透社）

比列絲高娃賽後大讚嘉西雅在首盤發揮無懈可擊，極具侵略性而且得心應手，相反自己的表現失準，「我打不出最佳水準，但有時是這樣。我不是機械人，不會每天都打出高水準」。比列絲高娃以頭號種子身分次圈畢業，未及兩年前的夏納。夏納在2018年奪得法網後狀態下滑，溫網第3圈出局後，在美網以頭號種子上陣，首圈便遭淘汰。

嘉西雅打出高水準，製造本屆最大冷門。（美聯社）

【疫情下的美網，女單前十，6人缺席】

今年美網在疫情中舉行，多名球手賽前宣布「唔玩」，以免在路上染病。女單為例，排名前十的球手中6人拒絕參賽。餘下4人除了比列絲高娃，分別是美國球手莎蓮娜威廉絲、堅寧（Sofia Kenin）及在長駐美國的日本球手大坂直美。而「細威」爭取第24次大滿貫女單冠軍，追平澳洲名將確特（Margaret Court）的紀錄。