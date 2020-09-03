【德甲】36歲長谷部誠自揭球場「長壽」秘訣　全靠日本人獨有特質

日本中場長谷部誠在剛過去的一季德甲聯賽，打破了前韓國代表車範根的308場出場紀錄，成為德甲歷來上陣次數最多的亞洲球員。 現年36嵗的他，與法蘭克福合約直到2021年屆滿，如無意外他在9月展開的2020/2021季度，將創下另一里程碑，成為新一季德甲最年長球員。

在日職豪門浦和紅鑽展開職業生涯的長谷部，自2008年轉戰德甲後，先後效力禾夫斯堡、紐倫堡與法蘭克福，在德甲賽場上馳騁即將迎來第13季。

即使近年一度受傷患困擾，位置亦由防中移後至中堅，這名前日本隊長仍穩佔法蘭克福主力防守的位置。他將在新球季以最年長德甲選手身份出戰賽事。

長谷部去季為法蘭克福出戰歐霸賽事。（GettyImages）

在球會官方的專訪中，他卻對此淡淡然道：「對呢。比沙路（Claudio Pizarro/41歲）去季退休，芬克（Oliver Fink/38歲）的球隊又降到德乙，不過對我來說，新季以最年長身份出賽，不是太重要。」

作爲一名中後場的球員，長谷部本來就不像其他日本球星如香川真司和本田圭佑般受注目，他個人作風也較低調，這名曾率領「藍武士」奪下亞洲盃與兩度出征世界盃決賽周的前隊長，坦言即使已在德甲長征近13年，仍對比賽保持新鮮感。

長谷部誠在2006年首次入選日本隊，2018年世界盃後宣布退役。（GettyImages）

新季德甲最年長 「長壽」秘訣是⋯⋯

被譽為「King Kazu」的前日本國腳三浦知良，以53歲之齡打破自己保持的日本職業聯賽最年長上陣球員紀錄。日本是全球最長壽的民族，連大部分球員的職業生涯也似乎較外國球員更長，有人問過長谷部在球場「長壽」的要訣，答案當然非清蒸、涼拌等健康飲食法則，「年輕球員不時問我怎樣可以在高水平聯賽作賽這麼久，我的答案都是一樣。」

他續道：「足球生涯很可能最長都不過得20年，在這段時間，做什麼都必須要以足球優先，這可能就是我的秘訣吧。」

事實上，他在2018年世界盃後便從國家隊退役，雖然是艱難的決定，他坦言減輕了身體和精神上的負擔，也能專心效力法蘭克福。」一念，是日本人也是長谷部的足球哲理。

36歲的長谷部誠坦言仍享受足球，滿約後也暫未有退役打算。（GettyImages）

與法蘭克福尚餘一年合約，很可能是他在該隊的最後一季，他指最可惜的是觀眾因疫情被禁止入場：「沒有觀眾的足球，就像缺少了什麼，球迷的感情和熱情等，都令我很懷念。假如在沒有坐滿的主場下退役，會是非常可惜的事情。」不過他強調仍很享受足球，大有可能在滿約後尋求其他落班機會。

【今夏已落實轉會】