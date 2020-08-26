【德甲】多蒙特兩將挑戰講日文　安利簡恩：曉姆斯是日本人吧？

受到新冠肺炎疫情影響，德甲球隊多蒙特無奈取消原定今夏的亞洲之旅，季前熱身之旅只得改成「模擬亞洲之旅」，透過社交網絡與亞洲球迷互動。 日前球會趁「暑假」在twitter放上球星曉姆斯與安利簡恩的「隊內對決」，考驗二人的日文程度，前者的流利日文連隊友都不禁驚奇：「他不是日本人嗎？」

多蒙特日本官方twitter日前發布以「曉姆斯與安利簡恩挑戰日本語」為題的短片，二人需挑戰讀出日語句子的正確發音，如「你好嗎？」、「黃色牆」、「我愛多蒙特」、「我的日文怎樣？」等。

最初二人對較短的語句沒大問題，由德國國腳安利簡恩以較準確發音領先2:1，惟他們讀到「我的日文怎樣」時，卻因句子太長臉露難色，後衛曉姆斯讀完都皺眉頭，而安利簡恩更未能完整讀出全句。

曉姆斯與安利簡恩在短片中挑戰日本語拼音。（截圖）

「我的日文怎樣」 安利簡恩：他是日本人吧？

不過單讀出日文拼音，並不能完全考驗二人的日文程度。就在安利簡恩放棄拼出全句時，曉姆斯雙掌合十對鏡頭說：「Su-Mi-Ma-Sen」（不好意思），最終二人在挑戰遊戲中以2:2打成平手。「完賽」後，曉姆斯成功準確讀出剛才難倒他的那句「我的日文怎樣」，身旁的安利簡恩看到隊友的學習能力後笑道：「他是日本人吧？」

曉姆斯與安利簡恩挑戰日本語：

安利簡恩（右）對曉姆斯的日文短句感到驚奇。（截圖）

原來，日本球星香川真司效力多蒙特時，曾教當時隊友的曉姆斯日文，後者在短片以日文說「Wa-ka-li-ma-shi-ta」，教在場職球員說：「意思即『我明白了』」。安利簡對他的日文嘖嘖稱奇，曉姆斯解釋指是香川所教，「我還會講『Su-mi-ma-sen』，練習時踢到人的時候用。」很是有趣。

香川德甲時期教隊友日文：

香川在2010年由日職轉投多蒙特，2012年加盟曼聯，兩年後重返「黃鋒」，去年被外借到土超比錫達斯，季後轉戰西乙。（GettyImages）

另一邊廂，曾效力多蒙特及曼聯的香川真司，去季加盟西乙的薩拉戈薩，該球隊在上周我兩場附加賽取得1和1負，香川的西甲夢未能在今季達成。日媒推斷與薩拉戈薩簽下兩年合約的香川，很大機會因主帥費南迪斯（Víctor Fernández Braulio）離隊而轉會，除了西甲、西乙外，也很可能重返由西班牙籍洛蒂納領軍的母會大阪櫻花。

31歲的香川未能助薩拉戈薩升上西甲，日媒對他繼續留在該隊有所保留。（視覺中國）

多蒙特堪稱歐洲頂級聯賽的轉會「精明眼」，以下便是好例子：