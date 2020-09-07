【歐國聯】西班牙4球大破烏克蘭　巴塞神童金球建功又破紀錄

「巴塞神童」安素法迪（Ansu Fati）上仗首次代表西班牙大國腳出戰，因「食詐糊」未能取得入球。 這名年僅17歲的小將今晨（7日）在歐洲國家聯賽對烏克蘭中正選上陣，名正言順取得首個國際賽入球，成為西班牙最年輕的入球球員，結果西班牙以4球大破烏克蘭。

說起紀錄，安素法迪絕不陌生，事關該名年僅17歲的巴塞神童，現時擁有西甲及歐聯最年輕的入球紀錄，上仗對德國上陣令他成為西班牙史上第二年輕的球員為國家隊披甲。

德國臨尾香賽和西班牙 神童法迪首戰險建功

安素法迪上仗頭槌建功，惜拉莫斯犯規在先。（資料圖片／路透社）

法迪上仗對德國的頭槌建功，因隊長沙治奧拉莫斯犯規在先入球無效。事隔3日，法迪在歐國聯再度披甲，正選上陣鬥烏克蘭，伙拍奧莫（Daniel Olmo）及謝拉特摩蘭奴（Gerard Moreno）攻堅。

安素法迪在開賽早段先有建樹一次左路突破，殺入禁區被烏克蘭守衛踢跌博得12碼，由隊長沙治奧拉莫斯操刀一射中鵠，開賽僅3分鐘先開紀錄。該名西班牙隊長在上半場中段接應奧莫傳中，頭槌笠死烏克蘭門將，29分鐘梅開二度。

西班牙隊長沙治奧拉莫斯梅開二度，助國家隊大勝4球。（路透社）

其餘歐國聯戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

安素法迪在左路非常活躍，多番製造機會威脅烏克蘭防線，該名巴塞翼鋒一次突破在禁區邊推向大位右腳起腳，直飛遠柱入網，西班牙在32分鐘遙遙領先至3球。後備入替的費倫托利斯（Ferran Torres）在下半場末段錦上添花，84分鐘奠定4：0的勝局。

西班牙4球大破烏克蘭後，在歐國聯A4組以一勝一和高踞榜首，同組的德國及瑞士則打成1：1平手。

安素法迪金球射破烏克蘭大門，以17歲311日之齡取得個人首個國際賽入球。（路透社）

📽 | Ansu Fati's stunner against Ukraine 👏👏pic.twitter.com/E93FO6ULrl — Barca Times Media 🎥 (@MediaBarcaTimes) September 6, 2020

安素法迪今仗取得生涯首個國際賽入球，以17歲311日之齡刷新塵封95年的紀錄，成為西班牙史上最年輕的大國腳入球者，法迪生涯再添一項紀錄。

法迪破紀錄時間線（按圖放大）：

今仗梅開二度的隊長拉莫斯，賽後恭賀隊中的小師弟，「恭喜安素取得首個入球，他為球隊注入不少活力，他們是國家隊的新希望，我替他感到十分高興」。西班牙主帥安歷基盛讚法迪已是個冷靜及謙虛的球員，相信他仍然有十分大的進步空間。