【英甲】韋根球迷會眾籌舊將有情有義　豪捐求做「字母哥」被拒

韋根經歷一場「港資風暴」，易主不足一個月申請破產，搶夠分護級又被扣到降班，今周末在英甲開咧。 球會在物色買家之中重新上路，百廢待興，球迷發起網上眾籌，助愛隊維持日常營運。眾籌戶口昨有匿名人豪捐2萬鎊，管理人決意公開其身分，原來是「最熟識的陌生人」。

韋根前班主港商歐陽偉基正式接手後不足一個月，突然申請球會破產，交由破產管理人接管，現時仍在物色買家。韋根球迷會（Wigan Athletic Supporters Club）在網上成立「拯救韋根」（Save Wigan Athletic）眾籌，確保有資金開季。

摩西斯在效力韋根時表現出色，協助球隊護級。（Getty Images）

各地球迷隨緣樂助，大部分捐款都是幾鎊至幾百鎊，昨日突然出現一名「有錢佬」，匿名捐助2萬鎊。球迷會慣常在Twitter公開捐款舊部的身分，昨晚公布去季從車路士外借至國際米蘭的域陀摩西斯（Victor MOSES）「捐了大筆款項」。球迷會主席摩莉露受訪稱，摩西斯表示捐出這數目，令她不敢相信。摩西斯還表示希望匿名，保持低調，但摩莉露決定逆意而行：「我們只想確保，他值得擁有這份讚揚。」

韋根香港班主免球會還款 9月前無新班主或未能參賽

「最熟識的陌生人」豪捐2萬鎊，感動韋根球迷。（網頁截圖）

摩西斯在2010年季中從水晶宮轉會韋根，效力兩季半，司職翼鋒盡現其高速特質，於2012年夏季轉會至車路士。球迷會達成最初目標50萬鎊後，下一目標是75萬鎊，摩西斯這筆巨款令眾籌突破65萬鎊。「衷心感謝他的支持，他是出色足球員和模範，我們享受他在韋根主場作賽，不論現在或未來，永遠歡迎他回來」，摩莉露說。

韋根去季開盡「護級模式」，可惜抵銷不了12分罰則而降班，陣中球員如今各散東西。（Getty Images）

回顧上季輝煌一刻，韋根大炒侯城8蛋：

+ 3 + 3 + 3

除了摩西斯，不少韋根舊部都出錢出力，如領軍奪得2013年足總盃的比利時國家隊主帥馬天尼斯等。曾外借效力一季的車路士後衛列斯占士（Reece JAMES）不僅捐出3000鎊，更把眾籌的連結放在Twitter的簡介，車路士隊友如基斯甸普列錫（Christian PULISIC）、美臣蒙特（Mason MOUNT）等紛紛轉發，籌款額迅速增長。

有錢出錢，有力出力，所以Like同Share亦重要。 （網頁截圖）

韋根將於本周末英甲開鑼日作客葉士域治，破產管理人仍在尋找買家接手。據報有美國財團願意出資逾500萬鎊收購，但有可能要離開主場DW球場。而其他球會紛紛視韋根如「超市」，把握韋根欠缺議價能力，平價刮走去季的陣容。韋根早前更已出售訓練場地抵債。

韋根球迷會籌款救愛隊，球衣胸口位置燙上球迷會的名字，讓球衣出現兩個韋根標誌。（韋根官方twitter）

如果你不知道韋根為何破產，以下是懶人包：

韋根在2018年11月易手，前班主韋蘭家族以2200萬鎊售予港資公司「國際娛樂」。國際娛樂主席蔡朝暉有福建背景，曾奪德州撲克世界冠軍，而公司當時主要業務包括在菲律賓首都馬尼拉經營酒店，及出租物業供營辦賭場。本年1月，前東方龍獅主教練司徒文俊加入韋根，擔任管理職務。 及至本年6月4日，EFL經過批准國際娛樂售予財團Next Leader Fund ，該財團當時亦由蔡朝暉持較多股份。國際娛樂出售韋根時，曾在港交所發通告解釋球會財政表現一直欠佳，加上英冠的經濟效益不理想，又受疫情影響，而脫歐更為英國的經濟發展帶來長期影響。 6月24日，原先持較少股份的拍檔歐陽偉基變成大股東，擁有超過75%股權。惟成為班主不足一個月，球會委任破產管理人及清盤官，指韋根的營運狀况受賽季暫停打擊，「新冠肺炎引致停賽，明顯大大影響球會近來的財政」。 韋根英冠完季後累積59分，原以第13位完成賽季，但因扣12分跌落尾二，降落英甲。韋根向法院上訴失敗，今季降至英甲。

【今夏已落實轉會】

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英超第一輪直播賽程：