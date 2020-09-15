英超│基亞利殊續留阿士東維拉　曼聯迷葡萄？　「慶幸未投紅魔」

阿士東維拉隊長基亞利殊（Jack Grealish）今夏屢傳轉投曼聯，但始終只聞樓梯響。維拉周二（15日）宣布該名中場續約5年，基亞利殊指班主的野心是自己留低的最大原國。

被香港球迷戲稱「維拉周柏豪」的基亞利殊與球會續約5年，將留在這支英格蘭中部球隊到2025年。這名25歲中場表示，自己很高興繼續效力維拉。

這名英格蘭國腳又說：「維拉是我的母會、我的家，我在這裏過得很高興，班主們很清晰地告訴我他們的野心及發展維拉的計劃。我對未來充滿期待，亦很樂意成為當中一分子。」

基亞利殊去季助維拉成功護級。（Getty Images）

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維拉去季賽和韋斯咸驚險護級，入球的正是基亞利殊。維拉護級成功，大大增加留住「維拉柏豪」機會，而且夏天積極擴軍，動用近半億英鎊收購去季英冠神射手、賓福特前鋒奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）及諾定咸森林右閘馬迪卡殊（Matty Cash），近日又從阿仙奴羅致門將達米安馬天尼斯，據了解轉會費達2000萬英鎊，足證維拉的決心。

基亞利殊指維拉班主對未來的野心成為續約主因。（Getty Images）

基亞利殊上季屢傳有機會出走，盛傳曼聯最有機會得到這名英格蘭中場，但「紅魔」其後積極「追求」多蒙特的英格蘭國腳查頓辛祖，基亞利殊的消息即時變得淡靜。

曼聯球迷批評基亞利殊名過於實。（Getty Images）

續約或令曼聯買辛祖更辛苦

外國曼聯球迷得知基亞利殊續約，於網上議論紛紛，對於「紅魔」目標續留維拉，大多批評基亞利殊名過於實，又有人說：「他只是一個普通的球員，他才不是Bruno（波基斯費南迪斯）！」

又有球迷指曼聯已購入雲迪碧克，沒有需要羅致「維拉柏豪」，為他沒有成為「魔將」而感到高興。不過，基亞利殊去季40次落場，有26場比賽出任左翼，另有6次出任進攻場及7次踢中場，另有一次出任輔鋒，故位置上不常與費南達斯及雲迪碧克撞位。

曼聯希望得到查頓辛祖，令基亞利殊投「紅魔」的消息冷淡下來。（Getty Images）

外國傳媒一直指多蒙特在辛祖轉會費上立場堅定，不會減價，令到「紅魔」難以入手，故「次選」的基亞利殊「入魔」消息仍未完全消失。

「維拉柏豪」現時續約，除了抬高自己的轉會費外，或會令曼聯收購辛祖的轉會費企得更硬，辛祖亦可因曼聯沒有太多選擇，要求更高的個人待遇。

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