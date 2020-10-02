【歐霸】AC米蘭撼些路迪里爾　拿玻里皇蘇有惡鬥　3英超隊抽靚籤

2020/21球季歐霸盃分組賽周五(2日)進行抽籤，昨晚憑12碼大戰艱苦險勝的AC米蘭H組會碰上種子隊些路迪。至於3支英超球隊則「籤運」不俗，其中倫敦雙雄阿仙奴和熱刺，分別遇上奧地利球隊維也納迅速和寧斯，李斯特城同組最強對手相信是葡超布拉加。

今屆歐霸盃有3支英超球隊角逐，阿仙奴被編入B組，同組有維也納迅速外，亦有挪超球隊莫迪和來自愛爾蘭的鄧達克。昨晚大勝對手晉級的熱刺，在J組對手除了寧斯外，同組尚有保加利亞球隊盧多格德斯和比利時球隊安特衛普。

至於毋須參加外圍賽，直入48強的李斯特城，則在G組遇上布拉加、AEK雅典和索爾亞。

意大利球壇名宿費拉拿負責今次48強抽籤。(路透社)

AC米蘭貴為7屆歐洲冠軍，但由於闊別歐洲賽場多年，在歐洲球會系數不高下只列第3組球隊。雖然晉級過程有運，但今次抽籤運麻麻。同組種子隊對手為蘇超些路迪外，還有布拉格斯巴達和里爾，不易應付。

AC米蘭同組對手不易應付。（路透社）

歐霸盃48強小組賽分組形勢：

A組 羅馬、年青人、克盧日、索菲亞中央陸軍 B組 阿仙奴、維也納迅速、莫迪、鄧達克 C組 利華古遜、布拉格斯拉維亞、比亞斯華夏普爾、尼斯 D組 賓菲加、標準列治、格拉斯哥流浪、列治普斯納 E組 燕豪芬、PAOK、CF格蘭納達、奧摩尼亞 F組 拿玻里、皇家蘇斯達、阿爾克馬爾、列積卡 G組 布拉加、李斯特城、AEK雅典、索爾亞 H組 些路迪、布拉格斯巴達、AC米蘭、里爾 I組 維拉利爾、卡拉巴克、特拉維夫馬卡比、施華斯堡 J組 熱刺、盧多格德斯、寧斯、安特衛普 K組 莫斯科中央陸軍、薩格勒布戴拿模、飛燕諾、禾夫斯貝加 L組 真特、貝爾格萊德紅星、賀芬咸、利巴域

【今夏已落實足球轉會】

+ 44 + 44 + 44

英超第4輪直播賽程（按圖放大）：