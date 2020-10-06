【足球轉會】曼聯新兵特點踢法大起底　新左閘全方面勝過梳爾？

昨晚國際轉會窗關閉前，曼聯一口氣公布多宗轉會，即時簽入前鋒卡雲尼（Edinson Cavani）、翼鋒法真度柏利斯迪（Facundo Pellistri）及左閘阿歷士迪尼斯（Alex Telles），並會在冬季轉會窗簽入翼鋒迪亞路查奧爾（Amad Traoré），此外還收購了16歲小將中堅甘巴拿（Willy Kambwala）。究竟這些新兵有什麼特點，又怎樣可以幫到曼聯？

曼聯死線新兵：卡雲尼（Edinson Cavani）

33歲的烏拉圭前鋒卡雲尼是最具名氣的新兵，曾經是球壇中的頂級前鋒，贏過意甲及法甲神射手，亦令球迷想起尹佩斯及伊巴謙莫域。誠如領隊蘇斯克查所言，卡雲尼可以為球隊帶來經驗及領導力，幫助拉舒福特、安東尼馬迪爾及格連活特3位年輕鋒將成長。

卡雲尼的加盟料可幫助格連活特的成長。（Getty Images）

然而，以個人能力及狀態而言，卡雲尼相信難以帶來像尹佩斯及伊巴謙莫域般的影響力。卡雲尼上季初臀部受傷，傷癒後亦不獲巴黎聖日耳門重用，經常以後備姿態上陣，上季法甲7次正選7次後備，只入4球，還有1次助攻。比起16/17球季攻入35個法甲入球，卡雲尼近幾季的上陣次數及入球都穩步下跌。

卡雲尼是一名勤力的前鋒，走位好，跑動積極，但受疫情影響，法甲上季提早收季，加上卡雲尼今夏成為自由身，所以他已經有半年時間沒有比賽。雖然卡雲尼職業態度好，但相信都要一段時間才能操起狀態，而且他還要適應英超風格。

馬迪爾上場領紅被逐，需要停賽，卡雲尼的加盟正是及時雨。（Getty Images）

加盟初期，他有可能臨危受命，頂替上場領紅而停賽的馬迪爾，但預計他並非必然正選，未來會跟馬迪爾輪換，亦可按需要客串右翼。在卡雲尼加盟後，相信最受影響的球員是恩哈路，兩人角色類似，但卡雲尼在實力及級數上都比恩哈路好，而且恩哈路在今季英聯盃的發揮亦低迷。

曼聯死線新兵：阿歷士迪尼斯（Alex Telles）

巴西左閘阿歷士迪尼斯從波圖加盟曼聯。（曼聯Twitter）

27歲的巴西左閘阿歷士迪尼斯是幾名新兵之中最值得期待，因為他可以為曼聯提供即時戰鬥力，提升左路的攻守水平。他有6年前歐洲聯賽經驗，踢過加拉塔沙雷、國際米蘭及波圖。

+ 5 + 5 + 5

阿歷士迪尼斯助攻能力強，過去4季葡超有3季交出8次助攻，而17/18球季更交出13次助攻。在今季葡超，他3次上陣，已經為球隊貢獻2次助攻。阿歷士迪尼斯還是一位死球專家，可以處理罰球及12碼，他今季在葡超已經3次主射12碼，其中射入兩球。上季，阿歷士迪尼斯有11個葡超入球，其中8個是12碼。不過，阿歷士迪尼斯的12碼也非十拿九穩，他上季10次操刀，有兩球射失。

梳爾一直是曼聯的正選左閘，如今他的地位將受威脅。（Getty Images）

跟曼聯現役正選左閘勞基梳爾比較，迪尼斯在進攻上都佔優。在入球及助攻方面，迪尼斯近幾季都遠在梳爾之上。威脅傳球方面，梳爾上季英超場均0.8次，而迪尼斯上季葡超就場均1.8次；梳爾上季聯賽場均僅0.3次傳中，而迪尼斯就場均2.3次傳中。

防守方面，梳爾上季聯賽場均搶截1.4次，場均攔截傳球1次，場均解圍2.1次，場均被盤扭過0.3次；至於迪尼斯上季聯賽場均搶截1.1次，場均攔截傳球1.8次，場均解圍1.8次，場均被盤扭過0.4次。

上季面對強隊時，蘇斯克查曾安排班頓威廉斯及梳爾一起上陣。（Getty Images）

曼聯的戰術向來左傾，注重左路進攻，迪尼斯的助攻及傳中，可以提供比梳爾更強的侵略性。迪尼斯除了可以直接替代梳爾的位置，還可以豐富戰術安排，例如上季蘇斯克查對強隊時曾派班頓威廉斯踢左中場，與梳爾合作左路，加強邊路防守，如今迪尼斯加盟，可以變成迪尼斯踢左中場而梳爾踢左閘。如果曼聯轉踢三中堅的話，梳爾可以移入中路踢左中堅，而迪尼斯則可勝任左翼衛。

曼聯死線新兵：法真度柏利斯迪（Facundo Pellistri）

法真度柏利斯迪、迪亞路查奧爾及甘巴拿皆是年輕小將，相信未會有立竿見影的功效。18歲的法真度柏利斯迪來自烏拉圭的彭拿路，去年出道後37次烏拉圭超聯上陣，主要踢右翼鋒，傳得曼城、紐卡素及皇家馬德里的青睞，最終由曼聯贏得爭奪戰。他今年還踢過5場自由盃比賽，取得入球及助攻各一。他在自由盃場均1.4次成功盤扭過人，成功率為47%。

上季執教彭拿路的前曼聯射手科蘭大讚法真度柏利斯迪的速度，認為此子很有潛質，亦相信彭拿路難以長留他。曼聯今夏一直追逐多蒙特右翼查頓辛祖，最後無法落實轉會，最後買入了法真度柏利斯迪。不過，相信法真度柏利斯迪今季上陣機會不會太多，領隊蘇斯克查亦明言，他需要時間適應英格蘭的足球比賽。

曼聯死線新兵：迪亞路查奧爾（Amad Traoré）

曼聯宣布簽入的右翼還有18歲的迪亞路查奧爾，但這名科特迪瓦球員會到明年1月才正式加盟。曼聯表示由2016年起已經留意迪亞路查奧爾，一直觀察他的成長，並大讚他是意大利球壇其中一名最令人期待的年輕球員。迪亞路查奧爾一隊經驗不多，上季才開始在意甲披甲，僅得3次後備入替，上陣24分鐘，但已取得處子入球，成為首位在意甲入球的2002年出生球員。

迪亞路查奧爾在科特迪瓦出生，10歲時來到意大利，2015年加入阿特蘭大青年軍。他在18/19球季於青年軍攻入18球，交出13次助攻，令他升上一隊；到上季，他在青年軍依然有24次上陣入7球及11次助攻。阿特蘭隊長艾真度高美斯曾這樣形容他：「一隊的後衛有時都阻止不到他，有時在訓練要阻止他，我們都要被迫踢低他，他簡直踢得像美斯一樣！」但相信到明年1月加盟後，他還要時間慢慢適應，很難馬上成為曼聯右翼的終極答案。

原本阿特蘭大打算將迪亞路查奧爾外借到帕爾馬一季，但曼聯突然介入，令借用告吹。

曼聯死線新兵：甘巴拿（Willy Kambwala）

另外，16歲的甘巴拿同樣在昨日落實從索察加盟，這名法國中堅小將曾經是U17國家隊的隊長，如今已是U19的成員。當然，他加盟曼聯後，會先在U18梯隊成長。

16歲的甘巴拿將會加盟曼聯的青年軍。（曼聯官網）

【今夏與曼聯傳緋聞的球員】