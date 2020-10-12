【西甲】巴塞主帥反擊蘇亞雷斯被逼走論　留低只需滿足一個條件

巴塞隆拿主帥高文（Ronald Koeman）上任後，數名主力球員離隊他投，其中一人為隊史第3號射手蘇亞雷斯（Luis Suarez）。有指高文趕走「阿蘇」，但該名荷蘭籍主帥近日開腔澄清，自己與蘇亞雷斯沒有不和，而且該名烏拉圭射手本可以留低。

巴塞去季歐聯8強遭拜仁慕尼黑血洗2：8後，解僱教頭施迪恩，朗奴高文走馬上任。這名荷蘭前主帥即時進行大清洗，多名年過30歲的主力球員成為目標，更有傳電話直接告訴蘇亞雷斯「已經玩完」，通電過程不過60秒。

蘇亞雷斯轉投馬體會。（Getty Images）

不過，蘇亞雷斯離隊轉投記者會時曾澄清，自己與高文並無不和，亦尊重新帥決定。蘇亞雷斯季前離隊巴塞隆拿，轉投勁敵馬德里體育會，至今3場已錄得兩個入球、一次助攻。

「阿蘇」其後亦指出巴塞會方想削弱美斯在更衣室中的勢力，故才逼他出走。高文近日接受訪問時再次澄清，自己及會方從未趕走以195個入球成為巴塞史上3號神射手的蘇亞雷斯。

高文說：「我很清楚跟蘇亞雷斯說他將不會得到正選位置，對此他很困擾，但我們兩從未有任何不和。」

蘇亞雷斯今季3仗已有兩球進賬。（Getty Images）

【有一種兄弟叫美斯與蘇亞雷斯】

蘇亞雷斯當時雖然已是離隊在即，但仍跟巴塞操練，高文指「阿蘇」訓練表現出色，更說：「他最後決離隊，我跟他說過：『如果你最後留低，你只會是大軍中其中一員，你可以向我證明我的看法是錯。』」

「沒錯，他本可以留下來。」

高文澄清自己及會方沒有趕走蘇亞雷斯，否認後者「巴塞想削弱美斯勢力」的說法。（Getty Images）

高文雖然聲稱沒趕走蘇亞雷斯，但又指「球隊雖然革新」，安素法迪、達斯等「巴塞未來」需要上陣機會。

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