【新冠肺炎】C朗拿度確診後風騷隔離觀操　或錯過跟美斯同場機會

C朗拿度確診新冠肺炎消息震撼全球，葡萄牙足總公布C朗並未有任何病徵，他留在葡萄牙國家隊在里斯本訓練基地房內自我隔離。 當球隊操練時，C朗走出露台遙距看隊友練習，還笑着向攝影師豎起姆指，精神十足。

葡萄牙足總周二（13日）突然宣布：「C朗因為新冠肺炎檢測驗出陽性反應，將不會出場對瑞典。」聲明又指這名效力祖雲達斯的射手現時健康狀況良好，沒有出現任症狀，亦是葡軍唯一一個確診球員。

C朗確診消息一出，他的索爆女友佐真娜（Georgina Rodríguez）隨即在Instagram上載一張兩人Facetime通話照片，沒有穿上衣的C朗躺在床上跟女友談笑風生，似要向外界表示另一半安好無事，還在cap圖加上一句：「You are my inspiration」（你是我的靈感）並附上一個心形emoji，安慰需要自我隔離的愛郎。

C朗確診消息一出，他的索爆女友佐真娜（Georgina Rodríguez）隨即在Instagram上載一張兩人Facetime通話照片。

【同場加映：C朗索爆女友佐真娜】（按圖放大）

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C朗證實確診後走出陽台遙距看隊友練習，還笑着向攝影師豎起姆指，精神十足。（Twitter）

C朗帶頭犯禁即中招

C朗原本正隨葡萄牙國家隊大軍訓練，為今晚深夜主場對瑞典的歐國聯賽事作準備。確診後他仍留在大軍在里斯本的訓練基地，並在房間內自我隔離。當球隊操練時，C朗走出露台，扒坐在欄杆邊遙距看隊友練習，還笑着向攝影師豎起姆指，看來並無異樣。

暫時未知C朗拿度如何染上這全球大流行病毒，但球技精堪的他防疫意識似乎有所不足。意大利新冠肺炎疫情有回升迹象，近日每天新增數以千計個案，意甲陸續有職球員確診。C朗效力的祖雲達斯早前亦有兩名職員確診，球會把訓練基地旁的球會酒店設為「隔離泡泡」，安排球員接受病毒測試，並入住隔離至10月7日。不過全隊球員連續兩次拭子測試都呈陰性反應後，C朗拿度表明離開「返屋企瞓覺」，並返回葡萄牙向國家隊報到，另有6個隊友有樣學樣提早走人。

C朗懶理隔離令，如常隨葡萄牙國家隊操練、比賽，拍攝品牌宣傳片，還跟全隊葡萄牙隊友聚餐，結果不久即確診患上新冠肺炎。

C朗早前懶理隔離令，如常隨葡萄牙國家隊操練、比賽，拍攝品牌宣傳片，還跟全隊葡萄牙隊友聚餐。（Instagram@CristianoRonaldo）

或錯過歐聯再遇美斯

Ｃ朗確診後，葡萄牙所有球員以及剛跟葡軍對戰的法國隊立即再進行多一次測試，結果兩隊職球員均呈陰性反應，惟病毒有潛伏期，仍有待觀察葡萄牙或法國國家隊群組會否出現。

在他中招前，他兩個葡萄牙國家隊隊友安東尼盧比斯（Anthony Lopes）和荷西方迪（ Jose Fonte）亦分別確診並立即被送走和隔離。

今屆歐聯分組賽抽籤，祖雲達斯抽中跟巴塞隆拿同組，萬眾期待C朗自2018年夏天離開皇馬後，首度再跟美斯對碰的場面。兩人在歐聯只曾5度對戰，對上一次已經要數到2011年四強巴塞兩回合3：1力壓皇馬出線。可是隨C朗確診，祖記10月28日主場對巴塞一戰未必能趕及上陣，兩大球王或要留待12月巴塞主場時才可正面交鋒。

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