【新冠肺炎】球王有特權？　確診C朗行動自如飛返意大利惹爭議

C朗拿度確診新冠肺炎後，最初留在葡萄牙國家隊訓練基地自我隔離，但比賽一完，已被離開葡萄牙，飛返意大利家中。 全世界確診者也需要隔離至病毒測試持續呈陰性為止，為何他可以來去自如？尤其是他早前被發現多次不守規距，無視隔離令、限聚令、戴口罩等防疫措施，勢再掀爭議。

周二晚上，一駕小型飛機抵達都靈，一輛救護車和數個工作人員已在旁守候着。如此勞師動眾，全因接載的是證實患上新冠肺炎的足球界大人物C朗拿度。

確診後，連美國總統特朗普（Donald Trump）也不敢四圍飛，為什麼C朗可以來去自如?

祖雲達斯周三（14日）證實，C朗獲葡萄牙當局批准，由葡萄牙返回意大利家中繼續進行隔離。根據葡萄牙衛生局局長Graça Freitas的說法，由於C朗在意大利居住，整個交通行程也是由他安排和支付，因此獲得批准。

C朗拿度確診新冠肺炎。（Getty Images）

【C朗染疫時間線（按圖放大）】

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無論從任何角度來看，此說法也顯得相當勉強。歐洲新一輪疫情來勢洶洶，葡萄牙14日新增2072宗個案，意大利更達到7332宗。任由確診者往返兩地，不單有傳播疫情風險，以C朗今次的例子而言，亦是勞師動眾之舉，並且要接載他的機組人員、醫護和相關工作人員承受不必要風險。

今年3月疫情開始在歐洲爆發，幾乎所有足球聯賽均須暫停，當時C朗拿度因祖雲達斯陸續有隊王確診，已返回家鄉豐沙爾（Funchal）的他留在當地與家人自我隔離。當時葡萄牙政府已發出緊急狀態令，指示盡可能避免社交聚集，他卻先被拍攝到在馬德拉島的足球場練習，及後又與女友佐真娜沒戴口罩推嬰兒車外出散步，行動一再被質疑無視禁令。至4月中，他與大批家人聚集，合共18人為侄女慶祝生日，無視葡國政府的限聚令。

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【確診C朗大陣仗返回意大利（按圖放大）】

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C朗拿度曾多次「突破」防疫措施

球季停擺多月後繼續，短暫休息後又展開新一季，惟陸續出現足球員確診消息，當中以意甲最為嚴重。C朗效力的祖雲達斯早前有兩名職員確診，球會把訓練基地旁的球會酒店設為「隔離泡泡」，安排球員接受病毒測試，並入住隔離至10月7日。不過全隊球員連續兩次拭子測試都呈陰性反應後，C朗拿度表明離開「返屋企瞓覺」，並返回葡萄牙向國家隊報到，另有6個隊友有樣學樣提早走人。

C朗懶理隔離令，如常隨葡萄牙國家隊操練、比賽，拍攝品牌宣傳片，還跟全隊葡萄牙隊友聚餐，結果不久即確診患上新冠肺炎。

拿玻里遭禁飛仍被扣4分

至於早前拿玻里因陣中有兩個球員確診，不獲那不勒斯衛生部門放行，終導致對祖雲達斯一戰的意甲榜首大戰打不成一事，他們不止因未能如期到場作賽被判落敗0：3全失3分，意甲賽會紀律委員會裁定拿玻里未盡全力遵守賽會規則，故須額外再扣多一分。

當時拿玻里曾要求延期作賽，但未獲祖雲達斯理會，最終在比賽原定時間45分鐘後取消。拿玻里開季兩連勝得6分，被判輸0：3兼扣一分後，以5分跌至第八，祖雲達斯則以7分升上第四，拿玻里已提出上訴。

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