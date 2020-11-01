【西甲】美斯發脾氣報復球證　走甩紅牌尺度被質疑「受過度保護」

巴塞隆拿近期諸事不順，西甲聯賽已連續四戰不勝，比賽期間王牌美斯一個小動作，盡顯阿根廷球王的沮喪。

美斯在巴塞的足球生涯絕對可以用入球如麻來形容，今個夏天一場離隊鬧劇，不知對他身心狀態有多大影響，事實是，他不只對球隊進攻參與程度大幅下降，連帶入球量亦大受影響。

開季6場西甲比賽，美斯除了首戰憑十二碼取得一個入球，已連續5場西甲比賽顆粒無收，兩次助攻亦分別在首兩仗獲得。換言之，他在過去4場西甲入球、助攻均掛零，情況極為罕有。

美斯今季尚未在「生球」取得入球。（路透社）

【美斯向球證報復連環圖】（按圖放大）

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失控向球證發洩不滿

或許正因在西甲諸事不順，尤其上輪在「國家打吡」，宿敵皇馬疑似受惠球證判決，由沙治奧拉莫斯博得一記受爭議十二碼成為比賽轉捩點，最終巴塞1：3主場敗陣，令美斯對西甲球證早已心生不滿。

今仗作客艾拉維斯，巴塞上半場31分鐘落後一球。當隊友法蘭基迪莊未能獲得十二碼，加上美斯本人在禁區外被侵犯球證亦沒有吹罰對手，戰至39分鐘時，阿根廷球王失控了。

當時主球證靴南迪斯（Alejandro Hernández）吹罰巴塞球員犯規後，正在美斯身邊跑過，他向着球證大腳一踢在旁的足球，皮球只差一點便省中對方。原本正在奔跑中的靴南迪斯立即停步回頭，美斯仍惡狠狠地瞪向對方，此時球證給他一面黃牌。

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【艾拉維斯VS巴塞隆拿圖輯】（按圖放大）

C朗拿度曾在西班牙超級盃輕推球證背部一下，紅牌被逐兼停賽5場。（資料圖片：Getty Images）

美斯受到「過度保護」？

不料球證對美斯網開一面的舉動，在網上掀起大量不滿聲音，指出2017年當仍效力皇馬的C朗拿度在西班牙超級盃首回合面對巴塞時，只是輕輕推向球證背部一下，便要被罰紅牌兼停賽5場，質疑球證有雙重標準，甚至認為美斯得到過份保護云云。

美斯將球踢向球證，被罰有理，爭拗點多少在於皮球未有觸碰到球證身體任何一部分，因此是黃是紅似乎人言人殊。前西甲資深球證胡安奧利華（Juan Andújar Oliver）卻在馬卡電台節目中指出，「就算皮球沒有打中球證靴南迪斯，他也應該被逐離場。他的行為明顯是企圖威嚇球證，應該直接得到一面紅牌。」

【C朗推球證食紅牌片段】（按圖放大）

美斯「生球」尚未開齋

美斯今季不止在西甲入球率不及以往，就連歐聯比賽也是如此。即使兩場分組賽各得1入球1助攻，帶領球隊先後擊敗費倫斯華路斯和C朗拿度缺陣的祖雲達斯，但兩個入球均同為十二碼所得。

6場西甲加2場歐聯分組賽，連續8場比賽，美斯均未在任何「生球」取得士哥，只靠十二碼攻入3球，難怪巴塞主帥朗奴高文賽後也直言感到擔憂。賽和艾拉維斯後，巴塞在西甲聯賽已連續4場不勝，首6仗2勝2和2負只得8分暫排第12位，落後多踢一場的皇馬8分之多，並創下自2002/03球季以來，最差聯賽開季紀錄。

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