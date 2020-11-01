【西甲】夏薩特逾一年再入波皇馬升榜首　巴塞聯賽4場不勝落後8分

效力車路士時的夏薩特入球如麻，意想不到上季轉戰西甲竟然水土不服，加盟皇馬後傷患不斷、疑似癡肥、狀態低迷等問題天天都多。對上一次入球已是超過一年前的事。 時隔392天，他終於再次將皮球送進網窩。這個入球改變皇馬今仗戰局，最終4：1輕取侯爾斯卡，或許是個好開始。

主場出戰的皇馬上半場大部分時間表現欠缺說服力，直到夏薩特40分鐘一次轉身離門近30碼遠射破網，成為比賽轉捩點。這記入球是他在皇馬自2019年10月5日至今首個入球，兩者足足相隔392日。

完半場前，賓斯馬在禁區心口控定皮球再抽射入網，為皇馬擴大比數至2：0。

夏薩特這個入球足足等了392天。（路透社）

【皇馬VS侯爾斯卡圖輯】（按圖放大）

【西甲精華：皇馬VS侯爾斯卡】

54分鐘賓斯馬在門前左路將球轉向至右路，無人看管的費達歷高華維迪（Federico VALVERDE）勁射入網，將比賽送入雪櫃。之後侯爾斯卡追回一球仍無補於事，完場前賓斯馬近門頂入，皇馬4：1大勝完場。

賽後主帥施丹讚賞夏薩特，「我很滿意他的表現。另一天他上陣20分鐘，今場他正選上陣，我們熟悉的夏薩特逐少逐少回來了。」他指出「夏神」身體沒有異樣，大家也為他的入球感到高興，「他射入一個漂亮入球，那正是上半場我們所需要的，比賽因那個入球變得不同。」

賓斯馬近日因歐聯分組賽對慕遜加柏一戰半場時跟隊友費蘭特文迪用法文密斟，鬧出「唔好將個波交畀雲尼斯奧斯」風波，疑似在球隊中大搞小圈子，這個法國麻煩球星今仗以球王級演出交出兩入球一助攻助球隊大勝，令人不得不服。

【艾拉維斯VS巴塞隆拿圖輯】（按圖放大）

另一邊廂，巴塞隆拿僅憑基沙文的入球，1：1逼和戰至62分鐘已因祖達兩黃一紅僅以10人應戰的艾拉維斯，聯賽已連續4場不勝，西甲首6仗2勝2和2負只得8分暫排第12位，落後多踢一場的皇馬8分之多，並創下自2002/03球季以來，最差開季紀錄。

賽後主帥朗奴高文直言對連續4場未能獲勝感到憂慮，「對巴塞這樣的球隊而言，可以拿12分卻只得2分並不正常。」他同時解釋，「正如我之前所講，我們正在改變很多東西，不能為球隊態度抱怨。我為表現感到失望，但球季仍然很漫長。」

【西甲精華：艾拉維斯VS巴塞隆拿】