【英超】阿仙奴1：0挫曼聯　破十四年作客奧脫福「魔咒」

英格蘭超級足球聯賽，阿仙奴周日憑前鋒奧巴美揚射入12碼罰球，作客以1：0擊敗曼聯，7戰12分升上聯賽榜第8位；曼聯開季4次主場不勝，6場聯賽只取得7分排第15位，「紅魔」對上一次開季首4場聯賽主場不勝已要數到1972-73年的球季。

上周中在歐聯大勝德國萊比錫一役中，後備上陣連中三元的曼聯前鋒拉舒福特復任正選，夥拍格連活特攻堅，般奴費南迪斯與普巴負責中場輸送。剛戰罷歐霸盃的阿仙奴陣容大幅變動，11人中只保留中場艾拿利一人任正選，3名前鋒分別是奧巴美揚、拿卡錫迪及韋利安。

雖然作客奧脫福球場，但阿仙奴甚為主動，逼搶踢法令曼聯陷於苦戰；39分鐘，域陀連迪路夫後場失誤，表現活躍的韋利安禁區外起腳，皮球中楣彈出，加上「槍手」另一中場薩卡及後在無人看管下近門頂高，上半場兩隊終無斬獲，總計只有4次射門。

換邊後曼聯搶回不少攻勢，可惜均不太「入肉」，反而在52分鐘拉舒福特回傳失誤，奧巴美揚接應拿卡錫迪橫傳在峨眉月位置射斜更見威脅。69分鐘，韋利安右路斜傳入禁區，中場比利連後上接應被普巴踢跌，曼聯被判罰12碼，奧巴美揚一射中鵠，最終阿仙奴亦以1:0勝出。

今次是自2006年9月以來阿仙奴首次在聯賽作客擊敗曼聯，上一次「槍手」在客場擊敗「BIG 6」球隊是2015年1月贏曼城2：0。