【英超】疫情新常態爭榜首如音樂椅　開季8輪6隊做過一哥

為國際賽期讓路，英超將於本月下旬回歸。疫情下的英超，新奇又刺激，今輪英超榜首位置3度易手，利物浦榜首不保，修咸頓及熱刺先後過「榜首癮」，李斯特城在國際賽前做「一哥」。

疫情新常態，季前備戰不如過往充足，尤其是各大強隊。早期出現大量大手交易，如今稍微「回穩」，大比數賽事漸少。英超列強需要兼顧聯賽及歐洲賽兩條戰線，連續三星期一周兩賽，對各隊球隊的負荷甚大。不少「黑馬」乘虛而入，如愛華頓﹑修咸頓及阿士東維拉等前列「稀客」。

歐洲五大聯賽天降異象 傳統擂台躉榜首無佢份

英超第8輪戰果：

+ 4 + 4 + 4

英超在第8輪聯賽前，利物浦以16分高踞榜首，今輪由修咸頓在周五（6日）「打頭陣」，兩球擊敗紐卡素。「聖人」在英超史上首度做「一哥」，相隔32年再度登上英格蘭頂級聯賽的榜首。

修咸頓6場不敗連領隊也驚訝 缺首席射手照贈紐卡素兩蛋

艾格斯因傷不在陣中，查阿當斯肩負起進攻的重責。（Getty Images）

愛華頓在周六不敵曼聯，修咸頓位處榜首一天，惜「一剎那光輝不代表永恆」，周日便要讓出「一哥」之位。熱刺在周日頭場險勝西布朗，升上榜首，雖然熱刺僅在榜首坐了33分鐘，但已經是6年來首次「登頂」。

哈利卡尼頭槌建功，熱刺曾33分鐘成為榜首。（Getty Images）

李斯特城在開賽15分鐘，憑華迪的12碼開紀錄，隨即搶走熱刺的榜首位置，並力保一球勝局至完場擊敗狼隊。原先在榜首的利物浦，今仗需要在主場擊敗曼城才有望重登榜首，可惜只能「摸和」，失分後跌落第3位。而李城則成為國際賽期前的「一哥」，榜首位置在一輪內3度易手。

華迪一箭定江山，助李斯特城登上榜首。（路透社）

除了今輪先後登上榜首的修咸頓﹑熱刺及李斯特城，開季至今8輪聯賽已有6支球隊曾嘗榜首滋味，當中包括首輪的阿仙奴﹑5連勝的愛華頓及利物浦。

6支曾坐榜首的球隊：

今季同樣表現突出的阿士東維拉，曾經一度創下4連勝，並先後擊敗利物浦及阿仙奴，惜未能登上榜首之位。事關維拉「輸在起跑線」打少一場，加上連勝時正值愛華頓氣勢如虹，最高只能排在次席。

今季英超形勢相當緊湊，李斯特城暫以18分列榜首，聯賽榜前6名僅相距3分，以12分暫列第10位的曼城，所以只是兩場「6分波」的差距，今季英超大亂鬥。依然充滿變數。

阿士東維拉兩挫「Big 6」球隊，曾經一度創下4連勝。（路透社）

英超戰畢8輪聯賽前10名：