【新冠肺炎】英格蘭陷集體染疫疑雲　愛爾蘭中場踢足後確診

英格蘭國家隊在友誼賽3球淨勝愛爾蘭，及後隨即準備對比利時及冰島的歐國聯賽事，如今卻增添阻滯。踢足90分鐘的愛爾蘭中場阿倫布朗尼，賽後公布確診新冠肺炎，增加同場的英格蘭球員的染疫風險。

疫情反彈，國際賽如常，英格蘭早前在溫布萊主場鬥愛爾蘭上演友誼賽，「三獅軍團」未算遇上太大阻力，在馬古尼﹑查頓辛祖及卡維特利雲各建一功，3球輕取愛爾蘭。

英格蘭3球淨勝愛爾蘭 「神童」比寧咸後備初登場

英軍戰畢愛爾蘭一仗後，已積極備戰未來兩仗歐國聯。（英格蘭足總Twitter截圖）

友賽過後，卻傳來壞消息，為愛爾蘭踢足全場的中場阿倫布朗尼（Alan Browne），在當地周五（13日）早上證實確診新冠肺炎，愛爾蘭足總發聲明指布朗尼並無任何病徵，其餘全隊的職球員至今未有其他確診個案，球隊將如常前往威爾斯準備歐國聯賽事。

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布朗尼戰畢與英格蘭的友賽後，隔日早上公布確診新冠肺炎。（路透社）

效力英冠普雷斯頓的布朗尼，是繼哥林羅賓遜（Callum Robinson）第2名確診染疫的愛爾蘭國家隊成員。布朗尼驗出確診前，與英格蘭的友賽踢足90分鐘，場上的英軍球員可能不慎「中招」，英國《衛報》指英格蘭將如常備戰往後兩場歐國聯。

布朗尼今仗踢足全場，當然與英格蘭球員有不少身體接觸。（路透社）

另外，克羅地亞早前與土耳其的友誼賽中，比賽途中得悉克羅地亞隊長維達（Domagoj Vida）在賽前的病毒測試中呈陽性，匆匆在半場換出，即使有人染疫，球賽照常進行。除了維達外，克羅地亞足總發聲明指隊中兩個確診個案，當中包括一名職員及波素域（Marcelo Brozovic）。

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