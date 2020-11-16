【歐國聯】英格蘭負比利時出局　利物浦車路士各損一大將

國際賽期，猶如英超球隊噩夢，因為「紅十字」又出現了。 英格蘭在凌晨歐國聯賽事作客不敵比利時，餘下一輪之際已無緣出線。出局事小，出場事大。英格蘭在半場完結時，已有佐敦軒達臣及芝維爾因傷退下火線，對兩支前列份子利物浦及車路士大有影響。

英格蘭在上半場中段已失兩球。比利時中場泰利文斯（Youri TIELEMANS）在10分鐘，娥眉月附近接應盧卡古傳送後起腳，穿過泰朗明斯（Tyrone MINGS）胯下時稍稍改變方向，擦柱入網。接着於24分鐘，梅頓斯（Dries MERTENS）主射左路罰球，越過人牆角度妙到毫巔，比克福特（Jordan PICKFORD）「飛盡」亦無從挽救。英軍在落後一球之際，哈利卡尼迎頂角球，被盧卡古護空門，結果全場射門多，但未能破關。比利時獲勝後累積12分排榜首，英格蘭賽後保持7分，肯定無緣首名，已告出局。

梅頓斯罰球妙射，比克福特鞭長莫及。（Getty Images）

出區或許對英格蘭球員以至英超球會，都稍為鬆一口氣，因為不用應付歐國聯淘汰賽。但英軍依然難逃「傷追人」厄運。車路士左閘芝維爾（Ben CHILWELL）於38分鐘傷及背部，躺於場上接受治理後退下火線，傷情有待確定，能否在英超重開時作客出戰紐卡素，成為疑問。這名左閘在季初從李斯特城加盟時仍有傷，但傷癒復出即成為車路士正選左閘，5場聯賽踢足，交出入球及助攻各2個。

芝維爾上半場傷及背部，退下火線。（Getty Images）

一不離二，半場重開時，利物浦隊長佐敦軒達臣亦被調離陣。領軍修夫基指軒達臣報告「繃緊」，「他半場時感覺不能繼續上陣，稍後將評估他的狀况」，但未有確認傷及何處。利物浦還望軒達臣身體健康，事關整條防線主力接連受傷，雲迪積克及祖高美斯（Joe GOMEZ）重傷至今季近乎報銷，右閘阿歷山大阿諾特亦新近受傷。軒達臣本有可能是「紅軍」防線救火隊。

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佐敦軒達臣完成半場賽事後，報告肌肉繃緊，被調離陣。（Getty Images）

利物浦今季曾因肺炎或傷患而缺陣的球員：

+ 8 + 8 + 8

利物浦防線主要傷兵：

修夫基尚可慶幸的是，近來狀態大勇的維拉前鋒基亞利殊今戰表現良佳，多次策動攻擊及引來犯規，代替受傷的史達寧，表現稱職。

基亞利殊上月對威爾斯的友賽已有好表現，今仗對比利時，球隊輸波，他贏口碑。（Getty Images）

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