生而被標籤・一｜南亞青年不只一個模樣　留下香港紀錄的田徑新星

兩年前港隊一行14人遠征中國遼寧參加U18全國田徑錦標賽，Kamran被當地海關截停檢查和詢問了逾20分鐘，是全隊最遲走出關口的人；比賽熱身時，中國對手均向巴基斯坦裔的他投以奇異目光。 那時他低頭凝視鐵紅色的跑道，深呼吸一下，對自己說：「集中比賽。」 時隔兩年，回想起這事的他對我說：「他們好奇我從哪裏來，我答香港，原來他們問的是我是『什麼人』。」他挺着胸膛說：「我是香港人。」 記者：葉詩敏 攝影：曾梓洋

Kamran（左）與Aryan是香港田徑隊中距離跑手，深膚色的他們在場內外既顯眼又「不顯眼」，少數族裔彷彿注定被大眾視而不見。（曾梓洋攝）

無人問津的「幽靈跑手」

與我們共存於這立錐之地的少數族裔，莫說社會，把視野縮窄到田徑場上，映入主觀視界的總是黃皮膚的港將。Khan Mohammad Kamram與印度裔的Aryan Sidhu異口同聲說，在香港感到不公平的其中一件事，是即使在比賽取得佳績，也從沒被傳媒訪問過。翻查田總過往紀錄，二人自2018年起便佔據香港錦標賽男子800米與1500米前二位置，是近年在中距離項目淘汰「香港跑手」的少數族裔運動員，卻無人問津。

我們在餐廳坐下，各自點了冰焦糖瑪奇朵和特濃咖啡，看到侍應在兩男生面前放下堆滿忌廉的高杯，險些忘了在高佻健碩身形下，也不過住着稚氣未脫的十多歲靈魂；同時看到的，還有侍應對我們三人組合不經意的目光。

中小學同樣就讀少數族裔佔大多數的「地利亞」專門學校，成長背景相近得似是循着政府牽引的人生劇本走，二人藉跑步編寫了屬於自己的故事結構。（曾梓洋攝）

天水圍與屯門是香港較多少數族裔居住的其中兩個地區，Kamran和Aryan就分別來自這兩個區份，兩人中小學同樣就讀地利亞（閩僑）英文小學及地利亞修女紀念學校（百老匯），成長背景相近得似是循着政府牽引的人生劇本走。早年政府未有政策鼓勵少數族裔入讀主流學校，很多少數族裔都會就讀「較多收取非華裔學生」的中小學（即「指定學校」，designated school），今年踏入19歲的Kamran與小一歲的Aryan就是其中之二。一般「指定學校」中的非華語學生佔大多數，教學語言以英文為主，Kamran說他的中文不大好，訪問都是以英文交談，個性比較外向的Aryan則不時以廣東話搭話。

然而，故事是活的，他們編寫了屬於自己的劇本。一切由2017年加入學校田徑隊開始，從此兩名少數族裔年輕跑手為香港紀錄而活。

非黑即白的「南亞裔」標籤，構成倉猝的主觀理解，理想沒有膚色和種族之分，19歲的Kamran要成為想成為的人，沒有人能界定他。（曾梓洋攝）

放棄足球 「跑步能留下香港紀錄」

兩人在3年前仍是校內足球隊成員，從沒有想過會有認真跑步的一天。Kamran被改寫命運的一剎，發生在田徑隊教練對他當時的體育老師說：「這個人很有潛質，他應該去跑步。」可是，對跑步壓根兒沒有興趣的他一口拒絕，結果有天教練巧妙地安排他參加200米比賽，少年嘗到勝利後便改變了想法，「我在完全沒有訓練下贏到第一，時間也很不錯，我想可能我在跑步方面真的有點潛質。」他笑道。

開始練跑頭兩年，他只是抱住「觀望態度」，一星期只練習兩天，他喝下一口焦糖瑪奇朵續說：「我初時不太認真，但我仍跑得不錯，在香港排名第7、8，然後教練對我說，如果我認真練習，可以打破香港紀錄。」

印度裔的Aryan是土生土長的香港人，自小已經歷身份認同的矛盾與掙扎，總會被問是亞洲人、香港人、中國人還是「什麼人」。（曾梓洋攝）

半信半疑半認真之間，看着秒錶上的衝線時間逐漸縮減，是真的相信還是單純「想」相信也好，一臉不在乎的他把教練的話珍而重之放在心上。自此他改成隔日練習，每周練3天，其餘4天「Easy Run」，連足球校隊的隊長臂章都放棄了。曾是天水圍區隊球員的Aryan亦是，在被教練招攬入田徑隊後，再也沒有踢足球。

由團體運動、埋身攻搶的足球，轉到獨自與時間爭逐的中長跑，Aryan一句話戳中本地足球的痛處，「因為在香港踢球很難有將來，跑步則能留下紀錄。」喜歡足球是事實，放棄是逼不得已的二選一，他笑言如果現在去踢球「教練會Kill us」。二人不負教練的極高期望，在2018年迎來了第一個收成期。

香港隊＝香港人身分認同

就在接觸跑步一年後的初夏，二人代表地利亞田徑隊（DMS）於香港田徑錦標賽亮相，主項800米的Kamran在準決賽跑出1分57.70秒後，首名躋身決賽，並以1分58.19秒贏得首面香港錦標賽金牌。而前兩年的錦標賽，男子800米前三跑手，都是黃皮膚的香港人。

深膚色的皮囊下，執着的信念、不懈的堅持，大概也是一件再「香港人」不過的事。（曾梓洋攝）

那個熱血躁動的五月天，16歲的他踏上頒獎台最高位置的身影終被看見，獲召入香港田徑代表隊。「2018年對我來說是很好的一年」，除了因為狀態好得每星期都刷新個人最佳成績外，最重要是一件印上「HKG」的港隊服，對他而言是最直接的「香港人」身分認同。

主流中適者生存 跑贏證與他人無別

巴基斯坦裔與印度裔後代是香港少數族裔的核心，Kamran與Aryan的上一代早已在我城落地生根，他倆自小便以「香港人」身分生活，與我們一起擁抱日漸開放的大千世界，二人在圈子中並沒有受到港人惡意歧視。前者說他跑步前不大結交「Chinese friends」，好動外向的Aryan則說因為曾踢區隊而認識不少朋友，還向我分享他會Rap某首Hip-hop廣東歌。

惟走出「指定學校」圈子與天水圍以外，由新界運動場跑到灣仔、將軍澳賽場，他們在比賽中意識到於主流適者生存的現實。

當我跑贏其他人，成為香港第一，我覺得自己也是他們一分子，跟大家沒有分別。 Kamran

「地利亞」雖不是學界田徑D1校隊，但二人在其他比賽也曾與「名校生」競逐，當Kamran看到男拔、喇沙等常勝軍的姿態，再看看自己出身的學校，亦曾感自卑。少數族裔就注定「輸在起跑線」嗎？不，他一揚清秀的眉目瞧我說：「但當我跑贏其他人，成為香港第一，我覺得自己也是他們一分子，跟大家沒有分別。」

那天Aryan在帶來拍攝的跑衫堆中抽起了一件鮮黃色背心說：「這件怎樣？是『We got famous』的開始。」那是地利亞田徑隊服，搶眼的黃色與他們的深膚色，自信與魅力顯露無遺。（曾梓洋攝）

無人深究的名字 膚色隔閡的不公

Kamran能淡看成績被無視，卻忍不住為Aryan的遭遇抱不平。去年他成為「香港第一」的同一天，Aryan在男子1500米決賽以0.001秒屈居第二，Kamran說賽後大家都只衝過去圍着第一名爭相訪問、拍照，那時電子板仍未打出正式時間。思緒倏然回到當時的Aryan顯然仍未釋懷：「這不公平，他是以頭壓線而不是心口（應以軀幹判定終點名次），但大會卻讓他贏了。」他記住的，還有另一份種族隔閡的屈辱：「其實那時還未知道是誰較快，但記者已衝過去圍住他，這除了不公平外，沒別的原因。」

周漢聶也很驚訝我追得上他。I was 16, man. Aryan

我聽後在田總網站找回那年決賽成績單，原來以0.001秒之差壓線的，是去年初戰渣馬全馬摘金的跑界「新人王」周漢聶，也是香港男子3000米障礙賽紀錄保持者。

作為記者我想我明白了，雖然這不能是「合理解釋」。事實卻是，一年前的判定已無從稽考，「他也很驚訝我追得上他。I was 16, man.」我能想像以千分之一秒錯失金牌的他，既驚詫且失望地與記者群擦身而過的落寞身影。

二人像是「幽靈跑手」般存在，第一次接受訪問和擺拍，在鏡頭前卻意外地自在。「Damn man！」攝影師讓他們看照片時，Kamran忍不住興奮讚歎。（曾梓洋攝）

田徑隊中的「Risen Stars」

明明是紀錄保持者、獎牌得主，卻被冷落得似是「Loser」，這種感覺對被社會視為「隱形」的少數族裔大概不會陌生；在香港，非強勢就已是弱勢，現狀逼使他們要強大起來。

跑步訓練愈是艱難、時間愈衝愈快，他們就愈清楚知道那份決心；成為第一，是贏得對手尊重和消除隔閡的方程式。因着膚色，別人好奇的注視令他們好比走進了大觀園，有心的、無意的、不着痕跡的，二人在跑道上熱身時，總是這樣。

之前沒有人在意我們，現在終於看到我們。 Aryan

漸漸，由「他們是誰」的疑惑目光到稍微的敵視，卻讓他們感到高興。Aryan說：「之前沒有人在意我們，現在終於『看到』我們了，甚至有點忌諱我們。不過，大家其實也很Nice的。」剛開始參加比賽時，除了對手的好奇，二人甚至曾被場內保安攔住，需要教練過來解圍，「But not anymore.」Kamran淡然道。

屬於深膚色種族的自信模樣：

他們是現時香港田徑隊中僅兩名少數族裔，在隊中除成績外也有某程度的「顯眼」意味，然而二人已融入港隊，隊友成為了Kamran並肩作戰的朋友，「跑步前我沒有太多『Chinese friends』，我也不大會社交，但跑步後，大家會叫我一起跑步和訓練，也會問我怎樣可以跑得更快，我很享受與他們一起進步。」

不足3年的業餘訓練，一人在香港男子800米制霸，另一人在1500米向本地跑手進逼。

「那你們是港隊的『Rising Stars』了吧？」我問18、9歲的他們。

「No, not rising. Already risen.」在跑步找到自信和價值的Aryan，眼裏閃爍着光芒。