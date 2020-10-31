生而被標籤・二｜不甘被抽走個性　拋開身世疾跑中擁抱自由

「It’s okay」，提到各種少數族裔被忽視或排他的處境時，Kamran屢次說道。 即使是土生土長的「香港人」，種族、膚色使他們過往一直被視而不見。1分54.69秒，是香港男子800米紀錄；創造它的，是在香港出生的18歲巴基斯坦裔跑手Khan Mohammad Kamran，而在跑道上緊隨該紀錄的，是港隊隊友印度裔跑手Aryan Sidhu。 因着跑步、披上藍色的港隊戰袍，深膚色的他們終於被看見、被相互理解和連結。 記者：葉詩敏 攝影：曾梓洋

暴雨警告後的星期三下午，Kamran與Aryan如常到青衣運動場練跑，前一天與Kamran確認訪問時間，他說可能會下雨。「你們會照練吧？」事緣是再前一天，我看到了他在Instagram上載了滂沱大雨的運動場動態，想起他們說過一周三天的「魔鬼訓練」是不分假日和天氣。

熱情是前進的最大動力，卻也是現實下的消耗品，二人每天跑步訓練之外，也需埋首學業考入大學，滿足社會的期許。（曾梓洋攝）

以地利亞之名戰鬥

位於美孚的地利亞修女紀念學校（百老匯），校內有分別來自20多個種族和信仰的學生，主要是印巴和中東，學校被形容像聯合國。他們跟隨校隊的以色列籍教練Jacob練跑，剛畢了業的Kamran亦是；他們說訓練是非常苛刻和辛苦，苦得有時第二天連路都走不了，不少隊友都跟不到教練的訓練菜單而放棄。

他們在香港田徑錦標賽摘下獎牌時，也是穿着「地利亞」（DMS）的黃色隊服，當攝影師與二人圍着一堆跑步背心討論時，Aryan最先是拿起那件「黃金戰衣」，說是「We got famous（我們變得出名）」的原點。我頓了頓，心想語言真是個好東西，英語溝通似乎比中文更簡單直接，感覺「Famous」是別人稱讚多於形容自己，那也許是屬於18歲的直率和自信。

但也礙於語言隔了一層紗，總覺得母語不是英語的我們，交代背景的對話欠缺情感；直到我們說起了疾跑的自由和快樂。

「南亞青年」雖是事實的形容，惟這標籤就似是蒙蔽雙眼的布帶，沒有人嘗試理解他們的內在，酷酷的表情與裝扮下是禮貌、友善的男生。（曾梓洋攝）

不甘被抽走個性 身分認同迷霧中找到光

他們代表地利亞田徑隊出戰大小本地賽，對連續兩年在香港錦標賽贏得男子800米金牌、兼2019年以1分54.69秒排名第一的Kamran來說，最大的勝利是「香港第一」是唯一能穿上港隊服於該項目比賽的人，胸前「HONG KONG」8個字母的力量，引領Kamran和Aryan穿越身分認同的迷霧，找到光。

香港政府統計處認為「香港大致為單一種族社會」，理據是92%人口都是華人，但剩下的8%，也足足有58萬人。「重慶大廈」、「南亞幫」、「印度咖喱」，是港人主觀概括的少數族裔，總是予人打架、毆鬥、盗竊的罪犯印象，Aryan與Kamran認為標籤某個種族並不公平，這些無禮的指控與他們沾不上邊，少數族裔不只得一個模樣。

跑步之外要讀好書，我想獲獎學金入大學，不然我的路會很難行。 Aryan

他們不甘被抽走了個性，言行舉止被單一醜化，藉跑步為人生重新賦予意義，Kamran更因跑步得到獎學金考入港大醫科，DSE應屆考生的Aryan希望修讀有關體育學位後當跑步教練。不敢斷言說跑步將為他們的人生帶來180度轉變，父母卻至少不再對二人練跑嘮叨。

「看到南亞人犯罪的報道時，我都會不開心，因為又會把我們形象醜化。」Aryan的父母在1999年由印度來港，因這裏工作機會較多，也因「Hong Kong is a very safe and beautiful city」。（曾梓洋攝）

分別出身於巴基斯坦與印度裔家庭的二人，即使每次比賽後都掛着獎牌回家，仍未能得到家人的讚許和認同，熱血與汗水交織而得的獎牌和最佳紀錄，只得到比數字還冰冷的一句「不要影響讀書」。印度裔的Aryan自小深明需跟從社會期許的邏輯，練跑之外還要兼顧學業，「我想獲得獎學金入大學，不然我的路會很難行。」

深膚色的接力反擊：We Are The Champions

沒關係，至少背景相似的二人並肩前進，想走出狹窄的世界就得花盡力氣，看到了排除萬難才能看到的風景，即使一身汗水與傷患，仍格外珍惜。

「記得2017年的4x800米接力賽，是我們第一年參加比賽，4人之中3人是巴基斯坦裔，1人是印度裔即Aryan。」Kamran憶起時仍難掩興奮，酷酷的表情終於放鬆，「僅得我們是少數族裔，其他隊是華仁、屈臣氏等強隊，他們都想擊敗我們，最終我們贏了，也是地利亞第一次贏得接力。」

賽後教練興奮得與4人抱住一團，邊跳邊唱《We Are The Champions》，有多高興便唱得有多大聲，二人雖然感到很尷尬，同時又很自豪。他們憶起往事說得興起，更高聲哼唱給我聽，那是他們第一面獎牌，一面金牌，也是最難忘的一次勝利。

社會的歧視雕琢了他們的冷暖感知，最後年紀輕輕已百毒不侵，軒昂氣宇地鵠立於人群中。（曾梓洋攝）

二人不會跑長距離或馬拉松，只集中練習800米、1500米，Aryan說最長只參加過5公里比賽，看他身形也似能在馬拉松跑出成績，他笑說：「No man. Too long, too boring.（不行呢，太長、太悶了）」18歲的他經常要在放學後由美孚趕往青衣練跑，通常一節2.5至3小時，一星期三天，其他日子在街道「Easy Run」，Kamran在今年畢業前也堅持了這個課表3年。

跑步解放束縛 背負HKG真正共存

旁人看成的束縛，對他們而言卻是自由。

雙腳有節奏地在跑道交替踏地、開始熟悉自己的身體，感到心跳、汗水、微風刮在臉上的感覺；只有在跑步時，才感到真正的平等共存。同一距離的線道、同一個彎，不同的是每個人背後的付出。

當我首次排名第一時，我告訴自己一定要穩佔這個位置，我不想被超越。 2019年香港男子800米排名第一 Kamran

Aryan說跑步時「Feel like flying」（感覺像在飛翔），奔跑時最能夠感到自由，如風；什麼都不用顧慮，拋開身世向前衝，甚至得到讚歎的目光。

現排名香港男子800米第一的Kamran，因着榮耀所以堅持，「當我首次排名第一時，我告訴自己一定要穩佔這個位置，我不想被超越。」1分54.69秒是Kamran的驕傲，他相信這個數字只會一直向前推進，「這推動我不斷進步，這一刻我是香港800米的最佳跑手，比賽重啟後，我需要的是一個香港紀錄（1分52.17秒）。」

他說得比風還輕，似是不用花力氣。他在乎的不是獎牌而是最佳時間，「香港的水平不算很高，比起獎牌我更在意時間，我想把標準提高，我目標是不斷刷新個人時間和香港紀錄。」

為香港而戰 成為自己的光：

信念是自由的，「相信」一直是件很簡單的事，從來都與事實無關，正因如此，才有奮鬥下去的動力。未來，他冀望中長跑能成為主流或受關注的田徑項目，即使現實告訴我們很難。

不被現實局限 冀中長跑成為主流

「未有人做到，才有機會證明大家都錯了，我也想證明香港人也能成為優秀的中長距離跑手，即使我在香港土生土長、在香港接受訓練，都能與歐洲、非洲跑手競爭。我認為這是有可能的。」是他對生於香港的自豪和回饋。

訪問中常出現「Hong Konger」、「Hong Kong People」、「Chinese」等第三人稱，說得他像是不屬於香港般。香港人的身分建構，不應基於膚色。問他其實個人偏向香港還是巴基斯坦多一點，他坦然說：「我在這裏出生和長大，我比較喜歡香港，只跟過父母到巴基斯坦探親兩次，15年前第一次，2017年才第二次。」不願外遊太久的原因卻出人意表，「我不想錯過訓練。」他笑道。

今年大小本地比賽因疫情而取消，Kamran未能在最後一年學界留下紀錄。現時以青年紀錄為目標嗎？「不，青年紀錄不是太高，我以香港紀錄為目標。」堅定且自信。（曾梓洋攝）

想起在運動場的小插曲，就在準備拍訪問「單頭」時，Kamran問：「我們在這裏拍嗎？」我大驚，以為他突然不想上鏡，原來他生怕人多想換到場邊角落：「這裏不少人認得我們，會有點尷尬。」後來，練習開始後我繼續跟拍，Aryan表示擔心訓練戰術等會曝光，我「講價」說：「剪少少跑圈唔覺㗎」，他笑了笑比了「Okay」手勢繼續跑。

9月重開的運動場跑道擠滿人，透過觀景器，卻不難在人海中找到這兩個深膚色的身影，繞着400米跑道一圈又一圈，「噠噠噠噠噠」，身邊跑者陸續退場時仍踏着輕快的步伐，看不見嗎？其實大家都「看見」，卻不願理解；以為少數族裔就與慘情畫上等號，南亞人卻不只得一種模樣。

「It’s Okay.」只是我先入為主聽成屈就，二人早就在香港活得自在自我。當一個人專心走好自己的路時，他無需羨慕誰，不會在意誰，更沒空抱怨誰，自信得耀眼。