【英超】阿迪達望阿仙奴鼓起勇氣衝出逆境　高層呼籲球迷支持到底

阿仙奴今季於英超表現不濟，12輪後得13分排第15，與降班區只有5分之隔，不少球迷都要求主帥阿迪達（Mikel Arteta）落台。這名西班牙籍領隊周二（15日）表示排名因一時低迷所致，又要求球員鼓起勇氣，奮身作戰衝出低迷期。

「兵工廠」於聯賽過去5戰輸4場，現時只排第15位，為他們46年以來最差開季成績。與降班區十分近，但阿迪達就否認要護級，現時頹勢只是一時。

「我對現時的情況很抱歉，但我們一定要承受指責，」阿迪達說：「聯賽排名不停下滑非我們所願，但現實就是如果，我們一定要一起面對它。我們要勇敢地反抗，所有人都不能放棄。現在不是隱形的時候，一定要奮身作戰。」

【英超】阿仙奴經歷災難13分鐘 主場爆冷一球不敵般尼三連敗

阿迪達呼籲眾人上下一心，一起走出現時困境。（Getty Images）

部分阿仙奴球迷對阿迪達的忍耐已經見底，要求球會炒人尋找新帥領軍逃出生天。不過，阿仙奴技術總監伊度，就呼籲球迷支持2019年12月取代艾馬利的阿迪達，又解釋球隊現時表現不濟，是因為受疫情影響，令到阿迪達未能好好認識球員，準備好新球季，「未來仍是一片光明」。

【英超】阿仙奴迷達黨難忍輸波狂呼 暴龍哥：阿迪達必須走

阿仙奴進攻啞火，近5場聯賽僅入一球。（Getty Images）

阿迪達就稱自己願意承擔「槍手」低迷的責任：「我們未能贏波，我一定要打開心口讓你們洩憤，我們未能贏波，你們有權打我。」首次擔正做主帥的阿迪達又指自己只可以低頭苦幹，嘗試一必改善現時情況的方法，在他而言就是「唯一的解決方法」。

阿仙奴上周不敵般尼，格列沙加被逐。（Getty Images）

12月快車硬戰連場

38歲的阿迪達又指工作的一部分就是接受批評：「我可以尋找藉口，但最後仍是要贏波，這球會級數亦不容許過去數周這樣不停輸波，所以我已做好心理準備，你們要攻擊就攻擊我吧。」

阿仙奴周四（17日）將會於主場鬥修咸頓，周日就會作客愛華頓，下周更要在聯賽盃8強鬥曼城，之後又會在主場與車路士合演英超「倫敦打吡」，絕對是硬戰連場。

英超第12輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

英超第13輪直播賽程：