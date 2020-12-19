香港足球「醬油系」日本型男踩過界　為張敬軒新曲拍MV演技大爆發

張敬軒昨日（18日）發布新歌《見或不見》MV，找來俊男美女當愛情故事主角，其中外形搶眼的男主角，正是效力港超聯冠忠南區的日本中堅川瀬浩太（Kawase Kota）。

這邊廂，曾效力港超東方龍獅的前日職球星井川祐輔，日前已離港結束香港足球旅程；另一邊廂，冠忠南區的日本中堅川瀬浩太，憑俊俏樣貌和運動員身形，在香港發展了模特兒「副業」，更擔任張敬軒新歌《見或不見》MV男主角。

日籍後衛川瀬浩太（右二）兩年前在港落班，去季由夢想FC轉投冠忠南區。（資料圖片/袁志浩攝）

28歲的川瀨浩太外型搶眼，踢球以外也為不少廣告商和品牌擔任模特兒。（川瀨浩太Instagram）

人生首個MV即擔正 「要演繹出歌曲意思」

MV第一個畫面已彈入Kota的日文對白，男女主角邂逅，始於女主角遺失了手機，Kota遂向女主角伸出援手，劇情繼而轉向到二人結伴逛古董店與海邊看日落等浪漫情節。

俊俏的Kota平日在廣告或硬照拍攝都多以「Cool」樣示人，今次他MV中不時與女主角玩得開懷大笑，又偶有「見或不見」的沉思內心戲，相信這名日系型男會吸納不少女粉絲。第一次出演MV的他表示：「很榮幸能參與拍攝，心想着要努力地演繹出歌曲的意思。」

來港兩年的Kota第一次拍MV，演技自然。（截圖）

上月才舉辦完演唱會的張敬軒，在演唱會上曾率先演唱新歌《見或不見》，直到昨日才發布MV。他在疫情下推出的這首新歌，想藉此表達種種原因下，離與聚可能只隔一線，但比起見與不見，心中有沒有對方也許更為重要。即使分隔多遠，也能以任何形式將我們連繫在一起。

《見或不見》演技大爆發：（按圖放大）

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「醬油系」男主角真身 曾奪東南亞錦標賽冠軍

說起川瀬浩太這個名字，除了本地球迷，大眾未必對他有太多認識。擁有「醬油系」男子氣質的Kota，身高1.90米，司職後衛，睇得又踢得。

去年在季中來港加盟夢想FC，球隊當時以一條仿效日本知名動畫「高達」的宣傳影片介紹川瀬浩太，更因名字發音相近，為他改了「高達」這暱稱，帥氣外形也曾為本地足球話題。不過隨着夢想在完季後散班，他去季便轉投到冠忠南區。

醬油系男子： 用「調味料」形容男子長相，已成為日本次文化之一。除了經典的鹽系（文青氣質），還可以醬油系來形容正統型男。 據日本網上資料，醬油系臉最大特徵就是中長臉型、不會太顯眼的挺鼻、細長眼型，帶有清爽又溫柔的氣息，讓人十分有親近感。代表藝人包括福山雅治、木村拓哉、二宮和也、相葉雅紀、向井理、玉木宏等。

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28歲的Kota出身北海道，於拓殖大學畢業後以亞洲為中心發展足球事業，曾在澳洲、菲律賓及馬來西亞落班。2017年，他以亞援身份帶領菲律賓勁旅塞列斯，先後擊敗馬來西亞強豪柔佛DT以及新加坡球隊內政聯，勇奪東南亞足球錦標賽冠軍。因日本職業足球競爭激烈，未能在日本發展的他轉戰港超聯。

「疫情停賽是成長的機會」

今季港超聯在第四波疫情下再度停擺，Kota認為這是全球難題，作為職業足球員，以正面態度表示：「世界中的人們都正面對各種各樣的困難，足球員也是其中之一，未能比賽的日子，我相信克服的過程會是個人和球隊成長的機會。」他坦言不會因疫情而影響其追求的職業足球目標，仍會一直保持狀態，無論體能還是精神上都準備到最好。